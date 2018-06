Geschreven op 8-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

SeaBubble, een innovatief schip voor personenvervoer heeft in Dordrecht, als eerste stad in Nederland, een proefvaart gemaakt.

Aansluitend op de internationale presentatie in Parijs maakt de SeaBubble op donderdag 31 mei 2018 een proefvaart in de provincie Zuid-Holland.

De SeaBubble is een elektrisch aangedreven planerend schip met een capaciteit van 4-5 personen. De elektrische aandrijving maakt de vaartuigen milieuvriendelijk, door het planeren (vanaf een snelheid van 12 km/h) wordt het energiegebruik bovendien beperkt.

De SeaBubble moet nu nog door een bemanningslid worden gevaren, maar op termijn wordt gedacht aan autonoom varen.

De eerste SeaBubble is in april 2018 op het meer van Genève beproefd, begin deze maand volgde de presentatie in Parijs. Dordrecht is de eerste stad in Nederland waar de SeaBubble te zien is.

Als het aan de bedenkers ligt, gaat deze futuristische watertaxi een vertrouwd beeld worden in steden met rivieren. De SeaBubble maakte op donderdag 31 mei een testvlucht in de wateren van de Drechtsteden. Wat de watertaxi speciaal maakt, is dat bij twaalf kilometer per uur de SeaBubble uit het water komt, waarna ze als het ware verder vliegt. Vooralsnog is er alleen nog een prototype. Het Franse bedrijf achter de SeaBubble richt op 100 procent duurzame mobiliteit en de watertaxi wordt elektrisch voortgedreven.

De provincie Zuid-Holland is een dichtbevolkte en waterrijke provincie. Daarom is het noodzakelijk dat vervoer over water, zowel het personenvervoer als het goederenvervoer als goed alternatief voor vervoer over wegen wordt gezien. Samenwerking met en afstemming tussen betrokken partijen in de regio Drechtsteden, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam vergroot de aantrekkelijkheid van de regio als woon-, werk-, en/of recreatiegebied, het verbetert de bereikbaarheid van onze regio en stimuleert een sterk en betrouwbaar openbaar vervoer.

