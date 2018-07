Geschreven op 13-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het aantal snorfietsen in Nederland groeide van ongeveer 300.000 (2007) naar circa 700.000 (2017). De benzine-snorfietsen veroorzaken veel geluidsoverlast en luchtvervuiling. Wat als ze moeten verdwijnen?

Snorfietsers verkiezen nu de (elektrische) fiets en/of het openbaar vervoer boven de elektrische snorfiets.

Die kan een aantrekkelijker alternatief worden door regelgeving (milieuzones), subsidies en door inspelen op psychologische en sociale processen, concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Schoon, stil en snel. (PDF).

Vooral ouderen bezitten een snorfiets. In 2017 is 46 procent van de snorfietsbezitters 50 jaar of ouder. Het aantal ouderen dat een snorfiets bezit is de laatste jaren gegroeid, terwijl bij jongeren (16-20 jaar) het snorfietsbezit vrijwel constant is gebleven. De snorfiets wordt vooral gebruikt voor recreatief en woon-werkverkeer. Het gaat daarbij veelal om korte ritten.

Of de bezitters van snorfietsen met een verbrandingsmotor hun vervoermiddel zullen inruilen voor een (elektrische) fiets, (elektrische) brommer of elektrische snorfiets, auto of openbaar vervoer, is afhankelijk van verschillende gedragsfactoren: De meeste eigenaren zijn tevreden met hun huidige benzine-snorfiets (57 procent) en in hun ogen is de elektrische snorfiets nog geen volwaardig alternatief. Zo heeft de huidige elektrische snorfiets vergeleken met een benzine-snorfiets een hogere aanschafprijs en een beperktere actieradius. Veel snorfietsers zijn nog niet bekend met het elektrische alternatief en hebben er geen gebruikservaring mee. Veel snorfietsbezitters vinden een schoner milieu weliswaar belangrijk, maar vertalen dit vermoedelijk niet in ander (aankoop) gedrag. Een beroep op ‘het milieu’ zal naar verwachting slechts een kleine groep doen overstappen op schone alternatieven. De ‘early adopters’ kunnen elektrische scooters op basis van eigen ervaringen geloofwaardig promoten. Het aantal mensen dat een elektrische snorfiets bezit is echter nog klein (6 procent van alle snorfietsen). Mensen zijn geen puur rationele actoren (rationele ‘rekenaars’) en zullen meer gericht zijn op lage aanschafkosten (kenmerkend voor de benzine-snorfiets) en minder aandacht hebben voor lage gebruikskosten (kenmerkend voor de elektrische snorfiets).

Wil de elektrische snorfiets een aantrekkelijk alternatief worden, dan is ondersteuning met beleidsmaatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen kunnen liggen op het terrein van regelgeving (milieuzones) en subsidies, maar ook door het inspelen op psychologische en sociale processen.