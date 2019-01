Om de verduurzaming van de stad verder te versnellen heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besloten om de subsidieregelingen elektrisch vervoer te verlengen tot 1 oktober 2019.

De subsidie is aan te vragen voor het aanschaffen van elektrische personenauto’s, bestelauto’s, bussen en vrachtwagens.

Er is 1,5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de regeling voor de zakelijke veelrijder. Voor taxi’s geldt een andere regeling met een eigen subsidieplafond van 1 miljoen euro. De subsidieregelingen lopen eerder af als de subsidieplafonds al voor 1 oktober 2019 worden bereikt.

De verlenging van de subsidieregeling elektrische voertuigen is één onderdeel van het totale maatregelenpakket dat de gemeente inzet richting uitstootvrij verkeer. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het instellen van milieuzones, het weren van vervuilende scooters en het faciliteren van meer openbare laadpunten voor elektrische auto’s.

Amsterdam zet in op uitstootvrij verkeer in 2025 en stimuleert veelrijders om over te stappen op elektrisch vervoer. In totaal is er, sinds de invoering van de subsidie begin 2016, voor 2,6 miljoen euro aan subsidies voor elektrische voertuigen uitgekeerd. Dit betekent dat er al 493 elektrische voertuigen rondrijden dankzij de subsidie. Samen zijn ze goed voor meer dan 4 miljoen schone kilometers per jaar in Amsterdam. Als alle geplande subsidieverstrekkingen ook goedgekeurd en uitgekeerd worden, lopen de schone kilometers op naar minimaal 7 miljoen per jaar. De grootste groep aanvragers zijn taxi’s (62%), personenauto’s (19%) en bestelauto’s (18%).