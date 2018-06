Tijdens de Klimaattop Zuid in Breda is een eerste stap gezet naar de realisatie van 100.000 elektrische voertuigen met bijbehorende slimme laadinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant.

De gemeenten Breda, Tilburg en Helmond en de provincie Noord-Brabant hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tijdens de Klimaattop Zuid in Breda. De verwachting is dat Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zich binnenkort zullen aansluiten.

De gemeenten en de provincie gaan met stimuleringsregelingen en campagnes de groei van elektrisch vervoer bevorderen. Voorbeelden van de stimuleringsregelingen zijn pilots met elektrische deelautoconcepten, een pilot om met marktpartijen 50 elektrische vrachtwagens in te zetten, onderzoek naar nieuwe laad-losplaatsen voor elektrisch goederentransport in steden en de verdere ontwikkeling van emissieloos busvervoer.

Samen met Enexis en marktpartijen investeren de Brabantse overheden 3,9 miljoen euro in de innovatie van de laadinfrastructuur. De provincie stimuleert met enkele demonstratieprojecten het laden met duurzame energie thuis en via het openbare netwerk. Met ruim 40 projecten experimenteren de gemeenten met verbeteringen in de laadinfrastructuur.

Centraal in de aanpak van de Brabantse overheden staat de koppeling tussen elektrisch vervoer en duurzaam opgewekte energie. Elektrisch rijden op zon- of windenergie beperkt de uitstoot van CO2heel sterk. Daarnaast is elektrisch rijden op duurzame energie in potentie een stuk goedkoper dan op grijze energie. Een ten slotte zorgt een groot aantal elektrische auto’s voor een enorme uitbreiding van de opslagcapaciteit voor duurzame energie. Als iemand even niet hoeft te rijden zou hij de energie in zijn auto ook moeten kunnen gebruiken om zijn huishouden te laten draaien.

Zie ook: Regio Zuidoost-Brabant Gaat Voor Zero-Emission Openbaar Vervoer: 40 Elektrische Bussen by VDL – Negen Elektrische Citea SLF-120 Bussen Voor Arriva in Den Bosch by VDL – Arriva Introduceert de Elektrische Binnenstadsbus in ‘s-Hertogenbosch: De 220XPress – Eneco Gaat 50 Slimme, Semipublieke Laadpalen voor Elektrische Auto’s Plaatsen in Noord-Brabant – Nuon-Heijmans Combinatie Plaatst Eerste van 1.250 Slimme Laadpalen in Limburg en Brabant – Plan(t) Our Future: Conferentie Brabant aan de Waterstof by Werkplaats De Gruyter – Provincie Brabant Proeftuin voor Elektrisch Vervoer by Enpuls – Provincie Brabant: 2,8 miljoen voor Elektrisch Rijden en Slimme Decentrale Netwerken – Elektrische Deelauto’s Voor Dienstreizen Provincie Noord-Brabant by Amber Mobility

Klimaatstroom Zuid: Het Manifest Klimaatstroom Zuid en De Klimaattop Zuid