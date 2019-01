Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tot 15 mei kunt u (relatief) goedkoop een elektrische wagen kopen via een groepsaankoop, georganiseerd door de Vlaamse overheid. U gaat kunnen kiezen tussen vier modellen: Nissan Leaf, Hyundai Kona, Peugeot iON en Renault Zoe R90.

Minister van Energie Lydia Peeters heeft eerder al een campagne gelanceerd om aan te zetten een elektrische wagen te kopen. Maar dit, een groepsaankoop, is een stap verder.

De reden voor de campagne en deze actie is duidelijk. Peeters: ‘De verkoop van elektrische wagens is de laatste maanden toegenomen maar blijft op dit ogenblik nog steeds beperkt in vergelijking met de verkoop van conventionele wagens. In december 2018 bedroeg het marktaandeel 1,94% (ter vergelijking: in 2017 bedroeg het marktaandeel 0,6%). Om de klimaatdoelstelling van 2020 te halen, moeten er dus nog bijkomende inspanningen geleverd worden.’

Een Peugeot Ion zou nog 16.652 euro kosten na aftrek van de Vlaamse zero-emissiepremie en de groepsaankooppremie van bijna 10.000 euro. Bij de andere, nieuwere, modellen ligt de groepskorting lager (tussen 2250 en 350 euro) en gaan de prijzen van 16.450 euro voor de Renault (batterij niet inbegrepen evenwel) tot 32.133 voor een Nissan of 34.149 voor een Hyundai.

Bij Renault krijgt u overigens ook korting op de laadpaal. Hyundai geeft een gratis laadkaart. Op Samen Elektrisch kunt u tot 15 mei 2019 uw elektrische auto bestellen.

Een elektrische wagen is goed voor het milieu, stoot géén CO2 uit en is op termijn goedkoper dan een diesel- of benzinewagen. Zo zorgt u voor gezonde lucht en een sterke besparing. Om de keuze nog makkelijker te maken hebben wij voor u de beste aanbiedingen voor elektrische wagens in deze groepsaankoop gebundeld. U vindt dus snel uw elektrische wagen, inclusief een scherpe korting.

Door mee te doen aan deze groepsaankoop kunt u snel informatie krijgen over verschillende elektrische wagens én over elektrische laadpalen. Bovendien krijgt u steeds een aanlokkelijke groepskorting aangeboden. Dit zijn de voordelen van deze groepsaankoop: Voor deze groepsaankoop hebben wij alle autoconstructeurs van elektrische wagens met een dealernetwerk in Vlaanderen aangesproken. Zij konden een aantrekkelijk aanbod voor deze groepsaankoop insturen. Wij hebben voor u de beste inzendingen gekozen. Op deze website vindt u onze selectie wagens terug. U kan er nu meteen van genieten, maar haast u want de groepsaankoop is beperkt in tijd.

Met de vier wagens en één laadpaal hebt u een ruime keuze naargelang uw budget en uw verwachtingen. Kijk rustig rond en vraag een testrit voor de wagen van uw dromen. In de aanloop naar deze groepsaankoop hebben wij alle elektrische wagens vergeleken en zijn wij tot deze selectie gekomen. Wij hebben rekening gehouden met prijs, kwaliteit, garanties, duurzaamheid en referenties. Zo kunt u zonder zorgen een weloverwogen keuze maken. Elke inschrijving is steeds gratis en vrijblijvend. Na de inschrijving bevestigt Samen Elektrisch uw aanvraag en brengen ze u in contact met een garage uit uw buurt.