Geschreven op 18-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Rotterdamse wethouders verplaatsen zich voortaan emissievrij door de stad. Het college besloot vorig jaar de dieselauto’s in te ruilen voor auto’s met een stekker.

Vandaag zijn de zes nieuwe dienstauto’s, type BMW 530e, in gebruik genomen.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) opende een gloednieuwe elektrische laadpaal in de stadhuispoort, waar de wagens zullen worden opgeladen.

Het college wil de lucht in de stad schoner maken en zorgt daarom onder andere voor honderden extra oplaadpalen in de stad en betere fietsvoorzieningen.

“We maken het voor Rotterdammers en bedrijven aantrekkelijk om te kiezen voor schoon vervoer. Als wethouders geven we het goede voorbeeld door veel op de fiets en met het openbaar vervoer te reizen. En nu ook met schone dienstauto’s.”

Het college heeft als ambitie om de komende jaren het hele gemeentelijk wagenpark te verschonen. In 2025 moeten alle lichte bedrijfswagen emissievrij zijn, zoals bestelbusjes en veegwagens.

Uiterlijk in 2030 rijden ook alle voertuigen in het zwaardere segment, zoals vuilniswagens, elektrisch of op waterstof.

Behalve het verschonen van alle wagens, zet de gemeente ook in op minder autoverkeer door medewerkers door het stimuleren van openbaar vervoer, deelauto’s en elektrische fietsen en e-scooters.