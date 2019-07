Geschreven op 8-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Binnenkort heeft Rotterdam 150 elektrische auto’s van Share’ngo die als deelauto gehuurd kunnen worden.

Opvallend detail is dat de elektrische auto’s nóg goedkoper in gebruik zijn dan de elektrische deelscooters van Felyx.

In Amsterdam zijn al jaren twee aanbieders van elektrische deelauto’s actief: Car2Go en Fetch. Opvallend, want Amsterdam is totaal geen autostad, waar Rotterdam dat wel is.

Na heel lang de kat uit de boom te hebben gekeken is Rotterdam vanaf vandaag ook aangesloten op een carsharingsysteem: Share’ngo.

In eerste instantie komen twintig elektrische autootjes in een freefloat in de stad te staan. Dat betekent dat je ze bijna overal kunt vinden en weer kunt terugzetten. Echt mooi zijn de wagentjes niet, maar dat is ook niet belangrijk: je bent immers geen eigenaar van de auto. Handig zijn ze wel: ze kunnen maximaal 85 kilometer per uur, hebben twee zitplaatsen en ruimte voor 300 liter aan bagage. Ook hebben ze parkeersensoren achter, een navigatiesysteem, radio en airco.

Zie ook: Elektrische Deelauto’s Voor Dienstreizen Provincie Noord-Brabant by Amber Mobility – Buurauto: De Elektrische Auto Die Je Deelt Met Je Buren – De Eerste Elektrische Deelauto in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht – Car2Go Electric Drive by Daimler: Elektrische Smart Deelauto’s Vanaf Eind 2011 in Amsterdam – Steeds Meer Volledig Elektrische Auto’s in Nederland by CBS – Steeds Meer Duurzame Auto’s Op De Markt: Hybride en Elektrische Auto’s Leasen – Mountox: Hét Grootste Online Platform Voor Elektrische Auto’s in Nederland – NewMotion: Elektrisch Rijden in Nederland en Europa tot in de Puntjes Geregeld – Ik Wil Elektrisch Rijden: Elektrisch Rijden Overstapservices by NL Mobility – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – Deelscooterbedrijf Felyx Nu Ook in Rotterdam: 324 Elektrische e-Scooters by Felyx – Mobike, De Elektrische Deelfiets in Rotterdam en Delft by Mobike en Springtime – De Elektrische Deelstep In Rotterdam by Birds En SwheelS2Go – De Eerste Elektrische Deelauto Voor De Gemeente Goeree-Overflakkee: Een Elektrische BMW i3