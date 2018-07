Geschreven op 24-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat 4% van de parkeerplekken van alle rijkskantoren voorzien van een laadpunt voor elektrische auto’s.

Bij minimaal 125 rijkskantoren worden daarvoor de aankomende 4 jaar zo’n 800 laadpunten gerealiseerd om zo de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken.

Naast rijkskantoren gaat het in de toekomst ook om andere gebouwen van rijksorganisaties. In totaal doen 15 rijksonderdelen mee aan de aanbesteding waardoor er naar verwachting in de toekomst uiteindelijk zo’n 2.000 laadpunten komen bij organisaties van het Rijk.

De laadpunten zullen flink bijdragen aan het doel om in 2020 20% van alle dienstauto’s elektrisch te laten rijden. De eisen aan deze laadpunten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de marktpartijen om te zorgen dat de investering toekomst gericht ingezet kan worden voor de energietransitie en daarnaast ook aansluit bij onze werkprocessen voor beheer en onderhoud. Voor de transitie naar elektrisch rijden is het essentieel dat er voldoende laadpunten zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf is hiervoor met verschillende klanten in gesprek.