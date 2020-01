Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vorig jaar was een recordjaar voor elektrische auto’s. In 2019 werden er ruim twee keer zoveel auto’s geregistreerd als het jaar ervoor.

De elektrische Tesla Model 3 was de bestverkochte auto van het jaar.

Dat meldt autoplatform Automotive. De hoge cijfers liggen voor een groot deel aan de veranderende bijtelling; in 2020 gaat die omhoog van vier naar acht procent.

De nieuwverkoop lag tot de laatste week van december onder het niveau van 2018. Dankzij een groot aantal registraties van elektrische auto’s werd het totaal van 2018 bijgehaald. Omdat in 2020 de bijtelling van 4 naar 8 procent verdubbelt en de bijtellingscap wordt verlaagd naar 45 duizend, zijn er nog massaal EV’s geregistreerd. Dit leidde tot een een verdubbeling van het aantal registraties, in december werden er 42.436 auto’s geregistreerd (+113,9%). In totaal komt het aantal EV-registraties uit op ongeveer 61 duizend, goed voor een marktaandeel van 15 procent.

De veranderende regels zullen volgens brancheorganisaties vermoedelijk zorgen voor een daling in de verkoop van elektrische voertuigen, maar het marktaandeel zal ongeveer gelijk blijven.

De bijtelling voor privégebruik van zakelijke elektrische auto’s is per 1 januari 2020 verhoogd van 4% naar 8%, voor zover het de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs betreft. Over het bedrag boven die grens is 22% bijtelling verschuldigd, zoals ook wordt berekend over de gehele waarde van zakelijke auto’s op fossiele brandstoffen. Voor de elektrische auto’s die vóór 1 januari werden geregistreerd geldt nog een bijtelling van 4% over de eerste 50.000 euro. De elektrische auto die veruit het meest geregistreerd werd in 2019 was dan ook de Tesla Model 3, met 29.922 stuks.