Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Busmaatschappij Qbuzz wil in de toekomst 22 bussen op waterstof laten rijden. De rest van de vloot zou uiteindelijk moeten bestaan uit allemaal elektrische bussen.

Busvervoerder Qbuzz rijdt nu al met twee bussen op waterstof. De schone brandstof lijkt de toekomst te hebben, en daarom wil de vervoerder in de toekomst 5 tot 10 procent van de busvloot op waterstof laten rijden. “De rest van de bussen zal dan elektrisch moeten rijden”, zegt woordvoerder Michel van der Mark.

De waterstofbussen gaan rijden op de langere afstanden, de elektrische bussen op de korte stukken, omdat die regelmatig opgeladen moeten worden.

Wanneer de bussen op waterstof moeten gaan rijden blijft nog even een vraag. Momenteel zijn er in Nederland nog maar drie plekken waar waterstof getankt kan worden. De twee bussen die Qbuzz nu heeft, worden getankt in Delfzijl. Wel is er een vulpunt in de maak bij Pesse.

Zie ook: Qbuzz Rijdt Met Tien Elektrische Ebusco e-Bussen op Lijn 1 in Utrecht – Qbuzz gaat Openbaar Vervoer Regio Utrecht verzorgen met Hybride Bussen – Tien Elektrische Citea SLFA Bussen Op Qbuzz Route Zuidhorn-Groningen (Q-link Groen) by VDL – De Schone Waterstof Bus Van GVB Amsterdam – HyMove Project van Start met HyMove Waterstofbus – Zuid-Holland Schakelt Over Op Hybride Waterstofbus – De Opmars Van De Elektrische Bus in Nederland: Elektrische Bussen in Nederland