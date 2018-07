Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In 43 gemeenten in Gelderland en Overijssel komen 4 keer meer laadpalen dan nu. Daardoor komen er 2.250 laadpalen met in totaal 4.500 nieuwe laadpunten in de openbare ruimte. Laders betalen aan de paal 15 cent per kilowatuur, de laagste prijs van Europa.

Ook start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe we elektrische auto’s sneller en meer gespreid kunnen laden over de dag op zoveel mogelijk duurzame energie.

De winnaar van de grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van 2018 van start met de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten.

De provincies geven aan de stap te hebben gezet om gemeenten te ontzorgen. Voor het project wordt samengewerkt met netbeheerders Enexis en Alliander. Laadpalenmaker Ecotap en laadpalendienstverlener Allego zijn ook bij het project betrokken.

Door slim laden kunnen de kosten per kilowattuur laag blijven omdat alleen geladen wordt als er aanbod is van zonne- en windenergie. Daarmee willen ze zich voorbereiden op het laden van miljoenen elektrische auto’s zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Bovendien is elektrisch rijden op deze manier milieuvriendelijker.

De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland van 15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer eenderde van de kosten voor fossiele brandstoffen. Beide provincies ondersteunen met deze aanbesteding gemeenten bij de aanleg van laadpalen voor e-rijders. In totaal gaat het om 2.250 laadpalen met 4.500 laadpunten. In overleg met de deelnemende gemeenten plaatst Ecotap in samenwerking met Allego de laadpalen. E-rijders, die geen eigen oprit hebben en een openbare laadpaal willen aanvragen, kunnen zich al melden via Openbaar Laden. Onderdeel van de aanbesteding is dat Ecotap in samenwerking met Allego in de deelnemende gemeenten 3 jaar lang het exclusieve recht krijgt om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en deze te exploiteren. Onderdeel van de aanleg is ook dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie coöperaties.

