Geschreven op 13-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

VDL Steelweld, TNO en online supermarkt Picnic gaan samen een nieuwe elektrische last-mile bestelauto ontwikkelen.

Het project DUELL (Development of an Urban E-truck for Last-mile Logistics) moet resulteren in een klein vrachtautootje voor emissievrije stadsdistruibutie.

Het doel van het DUELL project is de ontwikkeling van een nieuw emissievrij vrachtwagentje in de N1 categorie (onder de 3,5 ton), voor het eerst geheel ontwikkeld ten behoeve van zware last-mile stadslogistiek.

De ontwikkelactiviteiten in het DUELL voorstel zullen uiteindelijk leiden tot een nieuwe Nederlandse VDL-fabriek voor tienduizenden fitfor- purpose vrachtautootjes voor emissievrije stadsdistributie, waarvan de helft zal worden geëxporteerd. Deze fabriek biedt nieuwe werkgelegenheid aan meer dan 100FTE. In 2020 zou het voertuig in productie moeten gaan.

Launching customer Picnic is ervaringsdeskundige in stadslogistiek en stelt hiertoe een gedetailleerd programma van eisen op vanuit het oogpunt van de eindgebruiker, zowel voor het voertuig als voor de benodigde geïntegreerde telematica voor logistieke planning. Picnic is tevens betrokken in alle validaties. TNO levert hiertoe de inbreng vanuit de laatste stand van techniek in elektrisch laden en rijden, en verrijkt haar eigen roadmaps met kennis over stadslogistiek en specifieke batterijtechniek voor distributiecycli. VDL Steelweld brengt haar engineers in die 35 ervaring hebben in het ontwikkelen en produceren van logistieke voertuigen.

De belangrijkste resultaten van het DUELL project zijn:

1. Een specificatie van telematica data en API’s voor logistieke eindgebruikers en fleet managers, leidend tot een nieuwe connected software architecturen voor het embedded systeem en smart energy solutions.

2. Een gevalideerd ontwerp voor een robuust, stabiel en compact chassis met een hoog laadvermogen voor stadslogistiek, inclusief optimalisaties voor aandrijflijn en accupakket.

3. Validaties van kostprijs, marktontwikkelingen en KPI’s van eindgebruikers, teneinde een gewogen besluit te kunnen maken om het voertuig in 2020 in productie te nemen en om hiervoor de benodigde financiering ter beschikking te stellen.

Zie ook: Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport – Goedgekeurde DKTI-Transport Projectvoorstellen – Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek