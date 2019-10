Geschreven op 8-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De honderdste pakket- en briefautomaat van PostNL staat in de wijk Stadshagen in Zwolle.

De Zwolse wethouder William Dogger en PostNL-manager Jiska Stuurman namen de pakket- en briefautomaat in gebruik.

PostNL plaatste al eerder een pakket- en briefautomaat in Zwolle, in november 2018, in de openbare fietsenstalling aan het Gasthuisplein.

Daarnaast zijn er begin oktober nog twee automaten geplaatst in Zwolle: op de Dobbe en in de Porporastraat. Eind van de maand volgen er nog twee: op de Sportlaan en op de Burgemeester Drijbersingel.

De gemeente Zwolle wil onderzoeken of de automaten een aandeel kunnen leveren aan de vermindering van het aantal ritten dat een postbedrijf met een bestelbus in een wijk moet maken.

In 2017 ondertekende Zwolle samen met Deventer en Enschede de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Hierin staat als doel dat in 2025 stikstofoxiden, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt, moeten zijn teruggebracht tot vrijwel 0.

In 2016 is PostNL gestart met de proef met de pakket- en briefautomaat in Almere. Inmiddels staan er pakket- en briefautomaten in Limburg (Beringe, Grashoek, Klimmen, Limbricht, Schinnen, Wessem), Tilburg, Breda, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Geertruidenberg, Hardinxveld-Giesendam, Stein, Nijmegen, Harderwijk, Den Hoorn, Groningen, Kaatsheuvel, Wageningen, Sittard-Geleen (inclusief Buchten), Oisterwijk, Horst, Zaandijk, Leiden, Horst, Noordwijk, Utrecht, Heemskerk, Oegstgeest en dus nu ook Zwolle.

De pakket- en briefautomaat bestaat uit een brievenbus met twee openingen en meerdere pakketkluisjes in verschillende formaten. De automaat is geschikt om 24 uur per dag, 7 dagen per week pakketten te versturen en te ontvangen en is tegelijkertijd een brievenbus.

Zie ook: Elektrische Bakfietsen en Kleine Elektrische Voertuigen Voor Postbezorging in Utrecht by Post NL – Elektrische Bakfiets PostNL Nu Ook In Rotterdam – PostNL Zet Elektrische Bakfietsen In Voor Bezorging Arnhemse Post En Pakketten – PostNL Wil Elektrische Fietsen En Elektrische Bakfietsen Voor 18.000 Bezorgers – PostNL Bezorgt Emissievrij in Leeuwarden – DHL CityHub: Emissieloze Stadsdistributie Met Cubicycles in Groningen en Tilburg by DHL Express – CoolblueFiets: Coolblue Gaat Kleine Pakketjes Per Pakfiets Bezorgen – Project DUELL: Ontwikkeling Elektrische Last-Mile Bestelauto (Urban E-Truck) by VDL en Picnic –De Elektrische Babboe Bakfiets: De Babboe E-Power en Babboe E-Curve – De Urban Arrow Elektrische Transportfiets: Hét Alternatief Voor Transport in de Stad –De Vrachtfiets by Onno Sminia en Louis Pierre Geerinckx – De Johnny Loco Elektrische Bakfiets: De Cargo E-Bike Johnny Loco – The Full Electric TRIPL Urban Cargo E-Scooter: Zero-Emission Delivery in the City – De Groene Pakketdienst in Rotterdam by Snowball Johnny – Zeventien Elektrische Renault Master Z.E. Bestelauto’s in Europa In Gebruik Genomen by PostNL – Post NL Opent Duurzaam Pakkettensorteercentrum Apeldoorn Met BREEAM Outstanding