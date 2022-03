Geschreven op 24-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

PostNL wil in 2030 in binnensteden volledig uitstootvrij bezorgen en in totaal per kilometer 80 procent minder CO2 uitstoten dan in 2017.

Om dat te bereiken, zoekt PostNL steeds naar mogelijkheden om elke kilometer zo zuinig en groen mogelijk af te leggen, binnen Nederland en daarbuiten.

Een duurzaam alternatief voor lange afstandsvervoer met het vliegtuig of vrachtwagen, is de trein. Na 25 jaar gaat PostNL daarom weer pakketten en brieven vervoeren via het spoor. Er wordt gestart met een wekelijkse trailer op het traject naar Oslo.

Met deze route van Coevorden naar Oslo per spoor bespaart PostNL per jaar 70 procent CO2-uitstoot op deze route. Dat is 30 ton CO2. Hiermee zet PostNL, als één van de duurzaamste logistieke bedrijven wereldwijd, opnieuw een stap richting zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

In 1997 reed er voor het laatst een posttrein door Nederland. Het spoor werd in die tijd steeds minder populair, omdat vrachtwagens goedkoper waren en je er makkelijker mee bij de distributiecentra en sorteercentra aan de rand van de stad kon komen. Anno 2022 is het vervoer per spoor nog steeds duurder en ingewikkelder. Maar de groene ambities van PostNL reiken ver en samen met partners wordt gewerkt aan oplossingen op het gebied van infrastructuur en alternatieve brandstoffen voor groener transport.

PostNL vervult daarin een voortrekkersrol in de sector. In 2021 heeft PostNL het gebruik van alternatieve brandstoffen voor het transport opgeschaald naar 35% (van 8% in 2020). In 2030 is dat 90 procent. Op dit moment worden er al rond de 1.300 elektrische voertuigen, groot en klein, bij de bezorging ingezet. Dit aantal zal de komende jaren fors groeien. Mede hierdoor heeft PostNL de CO2-efficiëntie in gram per kilometer in 2021 met 18% verbeterd ten opzichte van 2020.

Internationaal transport besteedt PostNL uit aan langeafstandsvervoerders. De transporteur stuurt een vrachtwagen met trailer naar het sorteercentrum voor internationale post en pakketten, het IMEC in Den Haag. De vrachtwagen gaat met de trailer vol post en pakketten voor Noorwegen naar het treinstation Coevorden. Daar gaat de trailer op de trein naar Oslo. In Oslo wordt de trailer weer van de trein afgehaald en afgeleverd bij Noorse Post.

