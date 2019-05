Geschreven op 22-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De helft van het personeel van de Zeeuwse Sloecentrale rijdt tegenwoordig elektrisch van en naar het werk.

De energiecentrale in het Zeeuwse Ritthem heeft 24 exemplaren van de volledig elektrische Nissan LEAF ingezet als onderdeel van innovatieve duurzaamheidsprojecten.

Kees Laban, commercieel en financieel manager van de Sloecentrale: “Als management proberen we het personeel nauw te betrekken bij brainstormsessies over innovatieve duurzame projecten. Het idee om voor alle werknemers elektrisch vervoer te organiseren, troffen we aan in onze ideeënbus. Een projectteam is met dit ambitieuze idee aan de slag gegaan en nu, een jaar later, is het gerealiseerd.”

Van de 48 werknemers rijden er nu 24 in een nieuwe Nissan LEAF. Behalve voor woon-werkverkeer mogen de werknemers ook privéritjes maken met de elektrische auto. “De werknemers betalen een nettobijdrage van 150 euro per maand. Daar komt nog wel 4% bijtelling bovenop voor het privégebruik van de auto. Uiteraard draagt de Sloecentrale ook bij, maar de vergoeding is ongeveer hetzelfde als voor het huidige woon-werkverkeer met benzine- en dieselauto’s. Het is niet duurder”, zegt Laban.

De keuze voor de Nissan LEAF is helder. De LEAF is een ruime gezinsauto met alle gemakken van dien en de actieradius van gemiddeld 270 km is ruim voldoende voor de gebruikers. Ook de relatief korte levertijd van de LEAF gaf de doorslag. De 24 geleverde exemplaren zijn voorzien van opvallende bestickering met de slogan ‘Sloecentrale, our power, your energy’.

Als het aan Laban ligt, worden nog veel meer LEAF’s aangeschaft. “Dit is geen eenmalig project. De overige werknemers kunnen later altijd nog instappen. Gezien de financieel aantrekkelijke regeling zal dat naar verwachting ook snel gebeuren.”

Ook investeert de Sloecentrale in de aanleg van laadpalen op het bedrijfsterrein. Die worden geleverd door Ubitricity, dat deels in handen is van energiegigant EDF, die op zijn beurt voor de helft eigenaar is van de Sloecentrale. Als stroomproducent kan de Sloecentrale overigens voordelig het wagenpark opladen.

De Sloecentrale is een moderne gasgestookte energiecentrale die elektriciteit levert aan industrie en huishoudens met een opwekcapaciteit van 870 Megawatt. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van twee miljoen huishoudens. Binnen het Haven- en Industriegebied Vlissingen-Oost is de Sloecentrale door zijn opvallende vorm en knalgroene kleur een begrip.

