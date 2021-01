Geschreven op 3-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Park-Line Aqua levert een uniforme walstroomsysteem voor zowel binnenvaart als riviercruise voor Havenbedrijf Rotterdam, North Sea Ports, Drechtsteden, Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Waterweg. Park-Line Aqua uit Amsterdam won de Europese aanbesteding die Havenbedrijf Rotterdam was gestart namens al deze Walstroompartijen.

Een uniform walstroomsysteem is bevorderlijk voor het gebruikersgemak en stimuleert het gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet. Dankzij walstroom is het voor de schippers mogelijk om zonder uitstoot (via een generator of hoofdmotor) maximaal van hun voorzieningen aan boord gebruik te kunnen maken.

De aanbesteding past in het beleid van de Walstroompartijen om de havengebieden in Nederland en België in balans te ontwikkelen. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Gezamenlijk proberen overheden en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in plaats van over de weg. Ook het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda.

De gezamenlijke doelstellingen hebben geleid tot een gezamenlijke aanpak waarbij het aanbod van walstroom zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk wordt gefaciliteerd. Het gaat daarbij primair om de levering en facturatie van de elektriciteit via walstroomkasten en de dienstverlening bij storingen aan scheepszijde. Ook de levering van het drinkwater aan de schepen verloopt via dit systeem. De walstroompartijen hebben het mogelijk gemaakt dat ook andere havens kunnen aansluiten bij dit systeem. Inmiddels is dat ook gebeurd.

Park-line Aqua (voorheen onderdeel van de Parkmobile Group) is een gebruikers-, service- en betalingsplatform voor de maritieme en logistieke sector. De focus van de dienstverlening richt zich op verduurzaming en digitalisering met als doel om een uniform platform (marktplaats) te creëren met maar één factuur per maand over alle afzonderlijke gebieden. De diensten zijn nu operationeel in meer dan 50 havens/gemeenten en ruim 1800 punten in Nederland en België en varieert van walstroom tot aan het innen van havengeld.

Zie ook: Green Deal Binnenvaart, Zeevaart En Havens: Uitstoot CO2 En Schadelijke Stoffen Verminderen – Green Deal Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie – Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving – De Groene Versnelling – Binnenvaart Moet Snel Verduurzamen by CBRB – EU: Europese Binnenvaart Wil in 2030 CO2-Neutraal Zijn – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk, Dat Groene Varen – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Project EcoFlow: Een Duurzaam Binnenvaartschip – De Sendo Liner: Duurzaam Zero-Emission Binnenvaartschip by Sendo Shipping En Concordia – Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen – Subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart by ECIB – Europese Subidie Voor Elektrische Binnenvaartschepen by Port Liner – Branchevereninging evofenedex wil Vergroeningsfonds om Binnenvaart te Verduurzamen – Het Werkprogramma Maritieme Strategie Voor Een Duurzame Toekomst – Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst – Declaration of Nijmegen: Binnenvaart Sluit Akkoord Voor 20% Minder CO2-Uitstoot in 2030 – Klimaatakkoord Zeevaart: Zeescheepvaart Gaat CO2-Uitstoot Met 40% Verminderen in 2030 – Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart by Port Of Rotterdam – The YARA Birkeland Zero Emission Vessel: World’s First Fully Electric Autonomous Container Ship – The Peace Boat Ecoship Project: The World’s Greenest Cruise Ship Will Sail in 2020 – The NYK Super Eco-Ship 2030 Concept Design: Reducing CO2-Emissions With 70% – Zero-Emission Container Feeder Vessel: A Hydrogen Powered Ship by DNV GL Maritime Services – De Ecolution, Het Duurzame Zeilschip by Wubbo Ockels – Fairtransport: Zeilend vrachtschip “De schoenerbrik Tres Hombres” – The New Belgica: Sociaal, Ecologisch, Duurzaam – Future of The Fjords: A Ground Breaking Zero Emission Electric Passenger Vessel – Seven Battery-Powered Electric Ferries for Fjord1 in Norway by Havyard Shipyard – Converting The Stena Jutlandica to Battery-Powered Electric Ferrie by Stena Line – Nederland Tekent Hong Kong Verdrag by IMO: Veilig en Milieuvriendelijk Recyclen Zeeschepen