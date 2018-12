Geschreven op 18-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De thuisbasis van Opel – Rüsselsheim am Main – wordt de Electric City van Duitsland. Rüsselsheim, Opel en de RheinMain Universiteit gaan gezamenlijk volop aan de slag voor een optimale infrastructuur voor elektrische auto’s.

Met een bijdrage van het Ministerie van Economie worden tot aan 2020 meer dan 1.300 publieke laadpalen in de stad geplaatst. Die komen in elke wijk, op het Opel fabrieksterrein, op de campus van de RheinMain Universiteit, in de binnenstad, op parkeerterreinen van supermarkten en winkelcentra en op de parkeerplaats van het ziekenhuis.

Het ambitieuze project, waarvoor de partners 12,8 miljoen euro subsidie krijgen, wordt in verschillende fases uitgevoerd.

Elke publieke laadpaal is door maximaal 72 personen te gebruiken. Daarmee krijgt Rüsselsheim de beste verhouding tussen inwoners en laadpalen in Europa. Naast de 1.300 laadpalen worden er ook nog eens 400 laadpalen geïnstalleerd op stukken grond die privé-eigendom zijn, waarvan er 350 komen op grond van Opel. Hamburg is op dit moment de stad met de hoogste dichtheid laadpalen in Duitsland. De 1,8 miljoen inwoners hebben daar toegang tot ‘slechts’ 785 publieke laadpalen (gebaseerd op de beoordeling van de Federal Association of Energy and Water Industry).

“De transitie naar elektrische mobiliteit creëert kansen voor de stad Rüsselsheim. De stad krijgt dankzij de unieke samenwerking een leidende rol bij de ontwikkeling van een laadstructuur, elektrische voertuigen en elektrische mobiliteit in Duitsland. Dit project versterkt de positie van de stad als een industriële grootmacht. Het vergroot onze capaciteit om te innoveren.”, zegt burgemeester Udo Bausch.

Opel voorziet openbare parkeerplaatsen van meer dan 600 publieke laadpalen. Daarnaast installeert de autoproducent laadpalen op 350 parkeerplekken die bedoeld zijn voor auto’s van het Opel-hoofdkantoor. “Opel wordt elektrisch! Deze belofte is een belangrijke pijler van ons strategische plan PACE! Daarnaast is uiteraard een massale uitbreiding van het laadpalennetwerk bij ons hoofdkantoor in Rüsselsheim belangrijk. Dat draagt bij aan de constante uitbreiding van ons elektrisch offensief”, zegt Opel CEO Michael Lohscheller.

Dankzij de samenwerking met de RheinMain Universiteit wordt Rüsselsheim een proeflocatie voor elektrische mobiliteit in Duitsland. Tijdens de ontwikkeling worden technische vraagstukken zoals netwerkstabiliteit en –integratie, samen met de sociaal-economische aspecten, zoals mobiliteitsbehoefte, onderzocht. Het laadgedrag van de inwoners helpt wetenschappers om de behoeften van bestuurders van een elektrische auto te onderzoeken. Naast 20 laadpalen installeert de RheinMain Universiteit ook elektrische opslagsystemen op eigen terrein. Deze zijn ontworpen om het gebruik van hernieuwbare energie te verbeteren en zo het elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

“De universiteit levert met zijn onderzoeken een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad Rüsselsheim. Dit project verstevigt de aanpak die wij hanteren om universiteiten meer te betrekken bij regionale innovaties en strategieën.”, zegt Professor Detley Reymann, President van de RheinMain Universiteit.

