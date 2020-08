Geschreven op 21-8-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vliegreizen gaan gepaard met CO2-uitstoot en diverse organisaties werken dan ook aan het verduurzamen van de luchtvaart. Ook consumenten die vliegen voor vakantie of het bezoek van familie en vrienden kunnen een bijdrage leveren aan het vergroenen van hun vliegreizen.

In de studie Op de groene toer brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) tien opties in kaart om de CO2-uitstoot van vliegreizen te reduceren.

Dit rapport is vóór het begin van de coronacrisis afgerond.

Tien opties om de CO 2 -uitstoot van vliegen te beperken:

Van de tien onderzochte mogelijkheden acht het KiM de opties ‘Ecolabel’, ‘Keuze om minder ver te vliegen’, ‘Keuze om minder vaak te vliegen’ en ‘Keuze om niet te vliegen’ relatief kansrijk.

Welke vlucht of maatschappij de consument kiest, kan uitmaken voor de uitstoot die hij of zij veroorzaakt. Ecolabels, vergelijkbaar met energielabels voor huishoudelijke apparatuur, kunnen de consument helpen om te kiezen voor de ‘schoonste’ oplossing.

Aangezien de CO 2 -uitstoot van een vlucht over het algemeen toeneemt met de afgelegde afstand, leidt minder ver vliegen tot een lagere CO 2 -uitstoot. De overheid zou consumenten bijvoorbeeld kunnen verleiden binnen Europa te vliegen en niet meer intercontinentaal.

Voor de opties “minder vaak” of “niet” vliegen geldt dat dit tot vermindering van CO 2 -uitstoot leidt, mits de vrijgekomen ruimte niet wordt ingenomen door andere vliegreizigers.

De consument zal zijn gedrag niet zomaar veranderen. Daar zijn gerichte gedragsinterventies voor nodig. Een onderscheid in doelgroepen is daarbij van belang. Bij de mensen die vliegen voor vakanties en het bezoek van familie en vrienden maakt 11% van de onderzoekspopulatie (18-75 jaar) 40% van de gemaakte vliegreizen. Mensen met hogere inkomens, wonend in grootstedelijke agglomeraties en met een hoog opleidingsniveau maken in verhouding veel vliegreizen. Circa 20% van de laatst gemaakte vluchten voor privé-doeleinden is verder dan 4000 km in directe vliegafstand.

Gedragsinterventies zullen gepaard moeten gaan met ondersteunend beleid en deel moeten uitmaken van een breed pakket aan maatregelen. Het gaat dan om een pakket met prijsprikkels, zoals een vliegbelasting, het stimuleren van betaalbare en comfortabele alternatieven voor het vliegtuig of restricties aan de groei van de luchtvaart.

