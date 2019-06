Geschreven op 14-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Northvolt wil een accufabriek vestigen in het Zweedse Skelleftea. Het haalde daar één miljard dollar voor op. Volkswagen als BMW hebben geïnvesteerd in Northvolt.

Dat wordt straks de grootste fabriek voor lithium-ionbatterijen in Europa. In augustus wordt gestart met de bouw van de faciliteit.

In 2021 moeten daar de eerste batterijen van de band lopen. In een eerste fase zal er jaarlijks 16 Gwh accucellen geproduceerd worden. Om dat in perspectief te plaatsen, Tesla’s Gigafactory bouwde in 2018 ongeveer 20 Gwh. In een tweede fase wordt de installatie van Northvolt uitgebreid tot minstens 32 Gwh.

Er zijn inmiddels ook al plannen voor een tweede accufabriek in Salzgitter in Duitsland. Die zal op zijn vroegst eind 2023 accucellen gaan produceren. Dat wordt een 50/50 joint venture van Volkswagen met BMW.

VW investeert 900 miljoen euro in de fabrikant van accucellen, die daarmee in Zweden kan starten met de productie. Volkswagen participeert voor 20 procent in Northvolt, waarmee ook een joint venture wordt opgezet om in 2023 een ??batterijcelfabriek in Salzgitter, Duitsland, te bouwen. Naast diverse Zweedse investeerders neemt ook BMW deel in Northvolt. De Europese Investeringsbank verstrekt een lening van 350 miljoen euro.

Opvallend is dat het enorme dak van de nieuwe accufabriek niet van zonnecellen is voorzien. Ook op ander faciliteiten van Nortvolt zijn nergens zonnepanelen te zien.

