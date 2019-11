Geschreven op 7-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Amsterdam stelt per 1 december subsidie beschikbaar voor de aanschaf van taxi’s en bedrijfswagens door ondernemers.

Het gaat om de aanschaf van zowel nieuwe als tweedehands uitstootvrije taxi’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.

Amsterdam wil de stad in 2030 uitstootvrij hebben. Taxi’s en bedrijfsvoertuigen moeten al in 2025 schoon rijden. Het college heeft daarom besloten om eigenaren van deze voertuigen tegemoet te komen.

Er is maximaal 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor schone taxi’s en 2 miljoen euro voor uitstootvrije bedrijfswagens . De subsidie is alleen mogelijk als het voertuig nog niet is aangeschaft én een niet-uitstootvrije wagen vervangt.

De subsidie gaat in op 1 december 2019. Op de website van de gemeente Amsterdam wordt dan duidelijk gemaakt hoe de subsidie is aan te vragen.