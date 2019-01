Geschreven op 20-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In het gehucht Nessersluis bij Waverveen moet het veerpontje worden vervangen.

In het buurtschap in de nok van de provincie Utrecht wil de gemeente De Ronde Venen 650.000 euro steken in een gloednieuwe elektrische boot.

Veel geld dus, maar dat is het dan ook dubbel en dwars waard, aldus wethouder Kiki Hagen.

De investering volgt na een renovatie vorig jaar. Ook daarvoor moest de gemeente best diep in de buidel tasten. Desondanks moet er nu echt iets gebeuren volgens de wethouder. Volgens haar is er onderzoek gedaan naar wat beter is: renovatie of nieuwbouw, en was de uitslag duidelijk: “Daaruit blijkt dat we voor nieuwbouw van de pont moeten gaan.”

Eind deze maand stemt de gemeenteraad van De Ronde Venen over de 650.000 euro die in de nieuwe elektrische veerpont Nessersluis moet worden gestoken.