Geschreven op 12-10-2020 - Erik van Erne.

De provincie Utrecht beschikt vanaf 1 oktober over nieuwe poolauto’s. De door Muntstad geleverde Skoda’s E- Citigo’s zijn 100 procent elektrisch.

Medewerkers van de provincie kunnen de auto’s reserveren voor dienstreizen voor de provincie.

De nieuwe poolauto’s doen er ongeveer 5 uur over om volledig opgeladen te zijn. Een voordeel is de actieradius van ongeveer 265 kilometer. Een elektromotor heeft daarnaast, in vergelijking met een verbrandingsmotor, minder onderhoud nodig omdat er minder slijtage is op minder onderdelen. De motor verbruikt geen olie en heeft geen brandstoffilter en luchtfilter.

Door al deze voordelen helpt de provincie Utrecht met de overstap naar deze elektrische poolauto’s mee aan een schoner milieu en de duurzaamheid. Op deze manier worden de plannen nagestreefd voor een schone en duurzame provincie Utrecht.

