Geschreven op 12-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Brusselse regering heeft de concessie voor het plaatsen en uitbaten van een netwerk van laadpalen voor elektrische wagens in de openbare ruimte toegekend aan de Nederlandse operator PitPoint.

PitPoint is al sinds 2015 actief in België (Gent, Antwerpen, …) en beheert op dit ogenblik meer dan duizend publieke laadpunten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Het Brusselse netwerk zal bestaan uit drie luiken, met als eerste de installatie van een basisnetwerk. Dit basisnetwerk bestaat uit 50 tot 100 laadpalen, wat neerkomt op ongeveer één laadpaal per km2. De bepaling van de locaties gebeurt door het gewest in overleg met de gemeenten, zodat er een goede spreiding is van de laadpalen over het volledige gewest.

Een tweede luik omvat de installatie van laadpalen op vraag van de burger. Personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein en geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in de omgeving (250 m) zullen een laadpaal kunnen aanvragen.

Het derde luik is de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen. Dit luik zorgt ervoor dat het aantal laadpalen kan worden verhoogd op plaatsen waar de capaciteit niet voldoende is voor de vraag.

Het basisnetwerk elektrische laadpalen zal worden geïnstalleerd in de loop van 2019 en 2020 (afhankelijk van het verkrijgen van de vergunningen). De concessie loopt tot eind 2028. Concessiehouder PitPoint neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie.

Het model laadpaal dat door de concessiehouder werd voorgeteld, garandeert het gebruik voor alle types elektrische wagens. Elke laadpaal zal twee laadpunten hebben, hierdoor kunnen twee wagens op hetzelfde ogenblik opgeladen worden aan de paal. Het elektrische vermogen van een laadpaal bedraagt 22 kW, ofwel 11 kW per laadpunt.

Gebruikers kunnen zich registreren via een platform en applicatie of occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Ook voor de occasionele gebruikers werd het proces zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen voorzien, één per laadpunt. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis. Na de laadbeurt zal een rotatiebedrag worden aangerekend per 15 minuten. Zo worden gebruikers aangemoedigd de plaatsen vrij te maken voor nieuwe laadbeurten.