Geschreven op 7-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Bij LAB.073 in ’s-Hertogenbosch zijn afgelopen week negen nieuwe Arriva elektrische bussen gepresenteerd.

De elektrische bussen worden ingezet op lijn 8 en 9 in ’s-Hertogenbosch.

Deze innovatieve bussen kennen geen uitstoot van uitlaatgassen en zijn bovendien stiller en rijden op groene stroom.

Na de elektrische bussen op lijn 70 naar Transferium de Vliert, kunnen nu ook de reizigers van lijn 8 en 9 (Vught – Maasoever via Centraal Station v.v.) kennis maken met de elektrische bussen.

Met de inzet van deze elektrische bussen wordt weer een stap vooruit gezet in de verduurzaming van het OV. Het doel is om in 2025 al het openbaar vervoer in Brabant geheel emissieloos te laten rijden.

In ’s-Hertogenbosch gaat Arriva, naast de bestaande elektrische bussen, negen VDL Citea SLF-120 Electric inzetten. De bussen hebben een luxueuze uitstraling en zijn ze voorzien van extra comfort middels USB oplaadpunten voor mobiele apparatuur, WIFI en een extra in- en uitstapdeur. Ook zijn de bussen vanwege de lage vloer bij de in- en uitstapdeur optimaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers en passagiers met kinderwagens.

De elektrische bussen worden gedurende de dag opgeladen bij het laadstation aan de halte Maasoever (eindpunt lijn 8 en 9). Deze laad-methode, die verweven is in de dienstregeling door alleen te laden in een woonwijk, is uniek in Nederland. Het laadstation bestaat uit twee laders, waarbij er altijd één bus aan het laden is, die afgewisseld wordt met de bus die de dienstregeling rijdt. De chauffeur zet op het eindpunt de bus aan de lader en wisselt zelf van bus. De bussen worden geladen middels een pantograaf op het dak van de bus bij een lader van het type Heliox DC300. Dit is een lader die 350 kW per uur kan laden. Per minuut wordt er ongeveer 5kW geladen, waarmee de bus ongeveer 5 km kan rijden. De totale lengte van deze buslijnen is 20 km (lijn 8) en 22,5 (lijn 9) enkele reis. Door het snel-laden gedurende de dag is er steeds voldoende capaciteit beschikbaar.

Arriva heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met elektrisch vervoer in het hele land. Momenteel rijden er 44 elektrische Arriva-bussen in Nederland. Met deze negen elektrische bussen komt het totaal op 53 elektrische Arriva bussen.

