Mooi hoor. Aan ambitie geen gebrek. Na het Nationaal Fietsplan is het nu tijd voor wat ik het Interationaal Treinplan zou willen noemen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat zich de komende jaren inspannen om ruim 2 miljoen passagiers op korte Europese bestemmingen, uit het vliegtuig in de trein te krijgen.

Daarbij is haar ambitie dat de trein de beste keuze wordt, voor het vervoer over korte afstanden binnen Europa. In een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wordt beschreven hoe deze ambitie het beste kan worden gerealiseerd.

De reiziger wil snel, comfortabel en voordelig kunnen reizen binnen Europa. Het KiM heeft daarbij voorgerekend, hoe deze variabelen bijdragen aan de potentiele overstap van de reiziger uit het vliegtuig in de trein. Daaruit komt naar voren dat op de trajecten van en naar Londen, Brussel, Parijs, Frankfurt en Düsseldorf de grootse kansen liggen om die overstap te maken.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Meer mensen in de trein is winst voor het milieu, goed voor onze economie en betekent minder drukte op de wegen en vliegvelden. Duurzaamheid wordt steeds breder gedragen binnen onze samenleving en deze stevige ambitie past daarbij. Je merkt ook dat de maatschappij daarin verandert. Er zit energie in deze agenda.”

Wanneer alle maatregelen uit het rapport tot uitvoering worden gebracht in de komende jaren, betekent dit potentieel dat vijftienduizend korte vluchten binnen Europa kunnen worden verminderd. Om barrières tussen het combineren van vlieg- en treinreis te verminderen is daarbij goede samenwerking tussen trein-, vliegmaatschappijen en luchthavens nodig. Ook op het Europese speelveld is meer samenwerking gewenst, momenteel worden de mogelijkheden bekeken om hierover een Europese spoortop te organiseren.

De internationale (hogesnelheids)trein kan in 2030 minimaal 1,9 miljoen vliegreizen vervangen op de 13 belangrijkste bestemmingen (tot 800 km) van en naar Schiphol. Vooral tussen Nederland en Londen kan het spoor een goed alternatief bieden door kortere reistijden en meer dagelijkse reismogelijkheden.

De trein kan jaarlijks zelfs 3,7 miljoen vliegreizen vervangen door beter transfervervoer en 20% goedkopere treinkaartjes. Deze twee scenario’s komen neer op 12.000 tot 25.000 minder vluchten van en naar Schiphol in 2030. Ten opzichte van het huidige plafond van 500.000 vluchten op Schiphol komt dit neer op een reductie van 2,5 tot 5,0 procent. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor dat voor het ministerie van IenW (directies Luchtvaart & Openbaar Vervoer en Spoor) is uitgevoerd. Het onderzoek focust op de verbetermogelijkheden op het spoor en gaat niet over mogelijke maatregelen binnen de luchtvaart.

Overige conclusies uit het onderzoek zijn: In het minimale scenario kunnen in 2030 ongeveer 1,9 miljoen vliegreizen (12.000 vluchten) door de trein worden vervangen. Dan gaan we uit van reistijdverkortingen op het spoor die tot 2030 redelijkerwijs zijn te realiseren en van een toename van het aantal dagelijkse reismogelijkheden.

Ongeveer 37 procent van alle vliegreizen naar en van de onderzochte bestemmingen betreft transfervervoer. Deze passagiers stappen op de luchthaven over van bijvoorbeeld een intercontinentale vlucht naar een vlucht binnen Europa. Substitutie van dit deel van een gecombineerde vliegreis naar het spoor wordt nu meestal belemmerd door allerlei ongemakken als het ontbreken van internationale treinverbindingen met de luchthaven. Ook is er geen geïntegreerde bagage-afhandeling en zijn er vaak aparte tickets nodig voor vliegtuig en trein.

In het maximale scenario kan de substitutie naar het spoor toenemen tot 3,7 miljoen reizen (25.000 vluchten) per jaar, wanneer de ongemakken voor reizigers in het transfervervoer zijn opgeheven. Bovendien gaat in dit scenario de prijs van het treinkaartje 20% naar beneden dankzij een grotere efficiëntie van het internationale spoorvervoer.

Bij reisafstanden tot maximaal 800 kilometer blijkt de trein nog met het vliegtuig te kunnen concurreren. Daarboven is het reistijdverschil te groot, ook als voor- en natransport en wachttijden op de luchthaven worden meegerekend.

Van de belangrijkste bestemmingen binnen deze straal trekken de Londense luchthavens samen veruit de meeste vliegpassagiers: in 2030 ongeveer 6,3 miljoen. Dat is vier tot zes maal meer dan andere belangrijke bestemmingen als Parijs, Kopenhagen, München, Berlijn en Frankfurt.

