Geschreven op 13-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tijdens het Festival van de Toekomst heeft de provincie Zuid-Holland drie prototypes van de bushalte 2.0 aangeschaft van startup EVAnet.

Dit is een innovatief concept waar pakjes bezorgd kunnen worden en op ieder gewenst moment kunnen worden opgehaald.

EVAnet ontwikkelt modules om functies aan bushaltes toe te kunnen voegen, bijvoorbeeld de zogeheten ‘robotpakketmodule’.

Leveranciers kunnen pakketjes en boodschappen hier bezorgen, zodat mensen die op kunnen halen als ze uit de bus stappen.

EVAnet ontwikkelt de bushalte 2.0. De bushalte 2.0 brengt stedelijke en logistieke faciliteiten voor mens-, goederen- en informatie samen in buiten- en randstedelijke gebieden. Het is een logistieke hub die haltes van het openbaar vervoer gebruikt als centraal punt. Als een hub combineert het relevante services die worden uitgevoerd door partners, zoals bijvoorbeeld kluisjes voor postbezorging, medicijnen en internetartikelen. Het startpunt van de hub is om mensen en goederen te combineren tot een optimale keten.

Voordelen zijn behalve meer voorzieningen voor de reiziger, dat de pakketdiensten altijd hun spullen kunnen afleveren, ook als mensen niet thuis zijn. Ook kunnen bezorgers meerdere pakketjes in één keer bezorgen. Deze innovatie zorgt voor minder logistieke kilometers, minder CO2 uitstoot en extra gemak voor consumenten en gebruikers.

EVAnet is een van de startups uit het Startup in Residence programma van de provincie Zuid-Holland. Hierbij worden startups uitgedaagd om met de provincie innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Zo werkt de provincie niet alleen aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, maar krijgen ook de startups een duwtje in de rug. Zij krijgen immers de kans hun innovatie in de praktijk te brengen.

Zoals EVAnet. De provincie neemt nu drie bushaltes af voor een pilot. Om de haalbaarheid en het businessmodel van de bushaltes te onderzoeken is een minimum aantal van drie haltes nodig. Op dit moment wordt onderzocht welke locaties het meest geschikt zijn.