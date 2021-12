Geschreven op 22-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De 900ste elektrische bus gaat de straten van Moskou in. De met neonlichten versierde jubileum-e-bus gaat rijden in het zuiden van de stad. Het voertuig werd geassembleerd in de innovatieve SVARZ eco-fabriek van KAMAZ, die in april werd geopend.

Vandaag zijn de elektrische bussen in Moskou actief op 66 buslijnen met een totale lengte van bijna 800 kilometer. Dit jaar vervoerden elektrische bussen meer dan 77 miljoen passagiers en in de drie jaar dat de bussen nu actief zijn werden meer dan 150 miljoen mensen vervoerd. Bovendien ontwikkelt Moskou nu actief laadinfrastructuur. Tegenwoordig zijn er meer dan 150 laadstations in de stad. Tegen eind 2023 zal dit aantal oplopen tot 500 stations.

“Voor de vierde winter rijden elektrische nieuwjaarsbussen in de straten van Moskou. Dit jaar deed de burgemeester van Moskou een speciaal geschenk. Samen met de versierde metro, trams en bussen, zal ook de 900ste elektrische bus met kerstverlichting gaan rijden. In totaal hebben onze elektrische bussen over de gehele looptijd 150 miljoen mensen vervoerd, meer dan 77 miljoen in 2021. Ook komend jaar willen we de hoeveelheid eco-vervoer in de stad vergroten. Dit zal op zijn beurt helpen om de hoeveelheid schadelijke uitstoot te verminderen en de milieusituatie in Moskou aanzienlijk te verbeteren”, zei Maksim Liksutov, de loco-burgemeester van Moskou.