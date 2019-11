Geschreven op 12-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mensen in Nederland reizen binnenlands vrijwel evenveel als in 2010. De in totaal met verschillende vervoermiddelen over land gereisde afstand bleef min of meer gelijk (+1% tussen 2010 en 2017).

Het treingebruik is goed voor 10% van de afgelegde afstand. De met de trein gereisde afstand nam met 14% toe. Dat is daarmee relatief de grootste groeier.

De omvang van het goederenvervoer (ton-km) op Nederlands grondgebied groeide in de periode 2010-2018 met ongeveer 10% door de toename van de wereldhandel en het aantrekken van de bouwsector.

Per (e-)fiets leggen Nederlanders in 2017 bijna 900 km per persoon af. De totale per fiets afgelegde afstand is tussen 2010 en 2017 met 4% gegroeid. Van de door fietsers afgelegde afstand gaat 18% per e-fiets.

Dit zijn een aantal bevindingen uit het vandaag verschenen Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Andere belangwekkende ontwikkelingen in het Mobiliteitsbeeld 2019 zijn: Sinds 2010 is de CO 2 -uitstoot van verkeer en vervoer binnen Nederland, gemeten volgens het IPCC-voorschrift, gedaald. De uitstoot van andere voor het milieu en de gezondheid schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NO x ), niet-methaan-vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide (SO 2 ) en fijnstof door verkeer en vervoer verminderen alle ook.

De omvang van het verkeer op de rijkswegen nam tussen 2010 en 2018 met zo’n 15% toe. Dit betreft niet alleen het personenautoverkeer van mensen in Nederland, maar ook het verkeer met bestel- en vrachtauto’s en buitenlands verkeer op Nederlandse rijkswegen. Het reistijdverlies per afgelegde kilometer is in 2018 gedaald met 12% ten opzichte van 2010. De omvang van de files op het hoofdwegennet nam wel toe, maar omdat de omvang van het verkeer nog harder groeide, daalde per afgelegde kilometer het reistijdverlies.

Het Mobiliteitsbeeld verkent ook de periode 2019-2024. Het KiM verwacht voor het personenvervoer relatief de meeste groei bij de trein, met 16% meer reizigerskilometers in 2024 dan in 2018. Het wegverkeer groeit in dezelfde periode gestaag, met 5% meer wegverkeer in totaal, en 8% meer op de rijkswegen. De uitbreiding van de wegen vangt deze groei slechts gedeeltelijk op. Naar verwachting zal het reistijdverlies per kilometer op het hoofdwegennet in 2024 toenemen met 14% ten opzichte van 2018.

In het Mobiliteitsbeeld geeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen en actuele cijfers rond de mobiliteit in Nederland. De publicatie Kerncijfers Mobiliteit is een aanvulling op alle cijfers uit het Mobiliteitsbeeld. Beide publicaties verschijnen afwisselend. Het ene jaar het Mobiliteitsbeeld, het andere jaar de Kerncijfers Mobiliteit.

Zie ook: Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM – Mobiliteitsbeeld 2017: Verklaring 24% Toename Reizigerskilometers Per Trein by KiM

Meer KiM publicaties:

Mobiliteit In Stedelijk Nederland by Kim

Contouren Van Een Geïntegreerd Vervoersysteem. Wat Is Dat Eigenlijk? by KiM

Mobiliteitsarmoede in Nederland Is Niet Of Nauwelijks Te Bepalen by KiM

Nieuwe Tijden, Nieuwe Overheidsinstrumenten Voor Mobiliteitsvraagstukken by KiM

Het Economisch Belang Van Mobiliteit: Alleen Ondergrens Meetbaar by KiM

Schoon, Stil en Snel: De Uitfasering van de Benzine-Snorfiets by KiM

Waar Zouden We Zijn, Zonder De Fiets En De Trein by KiM

De Effecten Van Het Nieuwe Werken Op Mobiliteit en Congestie 2000-2016 by KiM

Mobiliteitsbeeld 2017: Verklaring 24% Toename Reizigerskilometers Per Trein by KiM

Internationaal Treinplan: Ruim 2 Miljoen Reizigers Uit Het Vliegtuig In De Trein in 2030

Nationaal Fietsplan: 200.000 Mensen Uit De Auto en De File Op De Fiets

De Elektrisch Bestelauto Voor MKB-Ondernemers: Slechts 0,3% Rijdt Nu Elektrisch by KiM

Belasting op Vliegen: Nationale Vliegtaks Heeft Nauwelijks Effect – Reizigers Blijven Vliegen

Wie Zijn De Meest Kansrijke Potentiële Gebruikers Van Mobility-as-a-Service (MaaS) by KiM

Bevolkingsdaling En Effecten Op Bereikbaarheid En Mobiliteit Van Inwoners In Nederland? by KiM

Effecten Vrachtwagenheffing: Hoe Werkt Een Kilometerheffing Voor Vrachtwagens Door? by Kim

Ongeveer 1 Procent Minder OV-Gebruik Door BTW-Verhoging Van 6 Naar 9 Procent by KiM

Kerncijfers Mobiliteit 2018: Reistijdverlies Loopt Komende Jaren Fors Op by KiM

Wmo-Vervoer En Valys Houden Mensen Met En Mobiliteitsbeperking Mobiel by KiM

Trends En Hun Invloed Op Zeehavens: Lopende En Komende Ontwikkelingen by Kim

De Bus Over De Grens: Grensoverschrijdende Busverbindingen In Nederland by KiM

Wmo-Vervoer En Valys Houden Mensen Met En Mobiliteitsbeperking Mobiel by KiM

Slapend Onderweg: Het Potentieel Van De Internationale Nachttrein Van En Naar Nederland by KiM

Gezonde Mensen Met Een Gezonde BMI (Body Mass Index) Fietsen En Lopen Vaker by KiM

Fietsfeiten: Feiten En Cijfers Over Gebruik Van De Fiets En De E-Fiets In Nederland by KiM

Loopfeiten: Nederlanders Steeds Vaker En Verder Te Voet Onderweg by KiM

Op Reis Met Vliegtuig, Trein, Auto Of Bus: Een Vergelijking Van De Infrastructuurkosten by KiM