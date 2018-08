Geschreven op 13-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Mobike E-bike is een comfortabele lichtgewicht fiets met een heldere en vriendelijke uitstraling. De vol-elektrische optie richt zich met name op gebruikers met weinig fietservaring; zij kunnen de fiets rijden als een scooter.

De E-bike heeft een topsnelheid van 20 km/u en een bereik van 70km. De E-bike richt zich op ritten tot 5km, waar de traditionele fiets tot ca. 3km gaat.

De fiets is ontwikkeld door Springtime voor de Chinese bikesharing gigant Mobike uit Beijing, met de wensen van de gebruiker scherp voor ogen; het zadel kan met een hand gemakkelijk versteld worden, je telefoon klikt veilig in een houder om te gebruiken voor navigatie, etc.

Visueel is er gezocht naar een helder expressie die het innovatieve en service-gerichte karakter van Mobike ondersteunt. De fiets nodigt uit tot gebruik, en schrikt niet af door techniek. Een zachte kunststof schil accentueert de ‘cockpit’ en schermt de gebruiker af van mechaniek en elektrische systemen.

Mobike is ’s werelds grootste aanbieder van publieke deelfietsen. Op dit moment opereert Mobike in 200 steden wereldwijd, met meer dan 9 miljoen fietsen op straat en 200 miljoen gebruikers.

Pak een Mobkike in je buurt en fiets waar je maar heen wilt. Je mag de Mobike op iedere legale fietsparkeerplek achterlaten. Download de app en registreer. Daarna open je iedere Mobike met je app door de QR-code op de fiets te scannen.

Door de fiets op slot te zetten beëindig je de huurperiode. Superhandig, overal een fiets.

Mobike deelfietsen zijn op dit moment beschikbaar in Rotterdam en Delft.

Chinese bike-sharing company Mobike has partnered with Dutch design studio Springtime to create an electric version of its signature orange bicycle. The bike has a top speed of 20km/h. Mobike — whose dockless share bikes can be parked in almost any public space, rather than just traditional docking stations — has launched the electric bicycles in China, and plans to introduce them to international markets.

Mobike is the world’s largest bicycle hire company by number of vehicles, and one of the first to offer an electric option.

