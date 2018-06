Geschreven op 14-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf denkt binnen nu en vijf jaar één of meer elektrische bestelauto’s aan te schaffen.

Iets minder dan de helft van hen wil binnen twee jaar al overstappen op een bestelauto met batterij. Dat blijkt uit een onderzoek van Evofenedex.

De teller van de nieuw verkochte elektrische bestelauto’s loopt maar langzaam op. Dat komt deels doordat het aanbod nog wat schraal is, maar ook vanwege onzekerheden voor de grootste groep gebruikers van bestelauto’s, het midden- en kleinbedrijf. Samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeenten en bedrijven zijn afspraken gemaakt over zero-emissie belevering van stadscentra in 2025 binnen de Greendeal ZES. Al deze partijen hebben dus een gezamenlijk belang om meer kennis te hebben over hoe MKB ondernemers aankijken tegen het investeren in elektrisch rijden, voor de diverse sectoren.

Daarom heeft Evofenedex een onderzoek gehouden onder haar leden: bij groothandels in de bouw, bloemen en horeca werden gesprekken gevoerd met individuele ondernemers over elektrisch rijden. Vier groothandelaren werkten mee aan onderzoek: Hanos, Zegro, Technische Unie en Flora Holland. Bijna zes op de tien geënquêteerden was daadwerkelijk eigenaar van de bestelauto waarin hij of zij bij de groothandel arriveerde.

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat 44 procent van de respondenten (zowel eigenaars als chauffeurs) positief denkt over elektrisch rijden. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, denken ze binnen vijf jaar over te stappen op elektrisch rijden. Voor 18 procent van de respondenten is dat zelfs binnen twee jaar de verwachting. Logisch is die interesse zeker: MKB-ondernemers rijden veelal korte afstanden in stad of dorp, hebben vaak te maken met milieuzones en zero emission-gebieden en zijn op de hoogte van privileges en ontheffingen. Horecaondernemers en bloemisten zijn het meest positief over elektrisch rijden, ondernemers in de bouwsector hikken nogal aan tegen met name de lage actieradius van elektrische bestelauto’s en het gegeven dat de batterijbussen niet geschikt zijn om zware aanhangers te trekken.

Een op de zes ondervraagde chauffeurs gaf overigens aan dat het bedrijf waarvoor ze werken al een of meer elektrische auto’s heeft rijden, bij 22 procent van de werkgevers zijn er plannen om een batterijbus aan te schaffen. Sowieso stellen de ondervraagde ondernemers de eis dat de nieuwe elektrische bus in elk geval qua aanschafprijs gelijk moet zijn aan een dieselmodel of dat dat op redelijk korte termijn met de brandstofkosten kan worden gecompenseerd. Wij pleiten binnen de onderhandelingen van het klimaatakkoord ook voor een substantieel bedrag voor het versnellen van elektrisch rijden onder mkb-ondernemers.

