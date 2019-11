Geschreven op 7-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Elektrische auto’s zijn de afgelopen jaren flink in opmars. Onder het motto ‘elektrische auto’s zijn beter voor het milieu’ heeft de overheid middels tal van stimuleringsmaatregelen vooral de zakelijke rijder over weten te halen elektrisch te gaan rijden.

Of de milieuoverweging of het belastingvoordeel de doorslag heeft gegeven laten we, net als de discussie over het feit of dit soort voertuigen onderaan de streep echt beter voor het milieu zijn, even in het midden.

Vandaag kijken we samen met Autoverleden, oprichter van de grootste autoschade database van Nederland, of de elektrische auto echt veiliger is en de kans op ongevallen en schades kleiner is geworden.

Veiligheid van elektrische auto’s onder de loep. De elektrische auto is de auto van de toekomst aldus velen. Bij de ontwikkeling van auto’s is veiligheid en CO2 uitstoot een van de belangrijkste pijlers. In geval van een elektrische auto kunnen we vrij kort zijn over CO2 uitstoot, die is er namelijk niet.

Op gebied van veiligheid heeft men ook niet stilgestaan, er zijn tal van technische snufjes toegevoegd die de veiligheid van de inzittenden zou moeten vergroten. Maar is de elektrische auto nou echt veiliger? Of zijn er andere risico’s zoals de kans op het ontploffen van het accusysteem en straling nieuwe problemen? Feiten en fabels helpen we nu de wereld uit.

Feiten en fabels over veiligheid.

FEIT: Een elektrische auto is net zo veilig als een benzine of dieselauto. Veiligheid en botsproef scores zijn universeel. Een elektrische of hybride auto met 4 of 5 sterren is net zo veilig als een brandstof aangedreven voertuig. FABEL: Elektrische auto’s zijn veiliger dan brandstofauto’s.

FABEL: Als u met een elektrische auto te water raakt is de kans groot dat u geëlektrocuteerd wordt. De kans dat u onder stroom komt te staan is nihil, zeker wanneer de ramen en deuren open zijn onderwater is de kans heel klein. FEIT: Alle elektrische auto’s zijn onderworpen aan testen waarbij de veiligheid bij het te water raken zijn getest.

FEIT: Elektrische auto’s worden enorm goed getest op zaken als brandveiligheid en de incidenten waarbij een elektrische auto in de brand vliegt worden goed gemonitord. In geval van een incident zullen importeurs en fabrikanten direct onderzoek instellen. FABEL: Accu’s van elektrische auto’s vliegen zomaar in de brand.

FABEL: Hulpdiensten zijn onzeker bij incidenten met elektrische voertuigen. De kans op verwondingen in een elektrische auto neemt daardoor toe. FEIT: Hulpdiensten zijn goed getraind in de omgang met incidenten waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn. U kunt erop vertrouwen dat u net zoveel kans op goede zorg heeft in een elektrische wagen als een brandstofvariant.

Risico op schade door afwezigheid geluid. Een brandstofauto maakt veel meer geluid dan een elektrische auto. Zeker bij lage snelheden waarbij de meeste kleine aanrijdingen plaatsvinden is dit verschil groot. Bij snelheden onder de 20 km/h maakt de elektrische auto vrijwel geen geluid, zelfs van de banden komt dan nog bijna geen geluid. Vooral fietsers en voetgangers hebben hier problemen mee, want je bent gewend om een auto die van buiten je gezichtsveld komt geluid op te vangen. Omdat dit bij een elektrische auto niet gebeurt zijn er meer aanrijdingen met elektrische voertuigen, simpelweg omdat men de auto niet hoort aankomen. Menig bestuurder van een elektrische auto zal opmerken dat verkeersdeelnemers nogal eens schrikken.

Het zal u wellicht niet verbazen dat het aantal schademeldingen waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn zeker niet lager is dan bij brandstofauto’s. Sterker nog, het aantal lichte schades is, ondanks alle nieuwe technieken, juist toegenomen.

Wat te doen bij ongelukken in het verkeer? Een elektrische auto is echt anders dan een brandstofauto. Zeker wanneer het gaat om veiligheid voor de hulpdiensten. De auto is immers een grote bron van stroom. Hoewel de accu goed beveiligd is hebben hulpdiensten wel andere protocollen voor het managen van incidenten met elektrische voertuigen.

Voor u als inzittenden is er niks verandert. Behalve dat de auto wellicht zelf de hulpdiensten inschakelt waardoor deze eerder ter plaatse zijn. Voor u blijft de hoofdzaak om uzelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen en dan te kijken wat u voor uw medereizigers en andere betrokkenen kunt betekenen. Geef hierbij altijd uw eigen veiligheid de hoogste prioriteit.