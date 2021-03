Geschreven op 4-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s in parkeergarages.

Dat spreken staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en het platform voor parkeren (Vexpan) vandaag af.

In 2025 moeten er tien keer zoveel laadpunten in parkeergarages zijn als nu.

Zo blijven parkeergarages ook voor mensen met een elektrische auto een goede plek waar ze hun auto veilig kunnen parkeren en opladen, nu en in de toekomst.

Staatssecretaris Van Veldhoven noemt de afspraken een goede stap: “Als je met de auto op pad bent is parkeren in een parkeergarage vaak een goede optie. Hoe fijn is het dan als je je auto makkelijk kwijt kunt en de batterij na je afspraak weer vol zit. Met deze afspraken komt dat een stap dichterbij. Dat geeft zekerheid en comfort.”

Er zijn in Nederland zo’n 400 parkeergarages, met gemiddeld zo’n 450 parkeerplekken. In ongeveer tweederde van die garages is op dit moment nog geen mogelijkheid voor elektrische auto’s om op te laden. Uit onderzoek van Vexpan, een vereniging waarbij zo’n 120 garagehouders, gemeenten en branchepartijen zijn aangesloten, blijkt dat er veel kansen zijn om dat te verbeteren. Betere kennisdeling en een heldere doelstelling kunnen helpen om ervoor te zorgen dat elektrische rijders in elke parkeergarage terecht kunnen.

André Wielaard, voorzitter van Vexpan: “Voor de leden van Vexpan is gastvrijheid een kernwaarde. We willen dat parkeergarages voor alle automobilisten een aantrekkelijke optie zijn, nu en in de toekomst. Ook voor mensen met een elektrische auto dus. We gaan daarom actief met elkaar aan de slag om kennis te delen en belemmeringen weg te nemen, zodat de betrokken partijen dit zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Daarmee ondersteunen we tevens het streven van veel gemeenten om het aantal parkeerplekken op straat te reduceren en meer gebruik te maken van garageparkeren”.

Concrete doestelling die de betrokken partijen vandaag vastleggen is dat er in 2025 bij gemiddeld 5% van de parkeerplekken in parkeergarages een laadpunt is, en in 2030 bij gemiddeld 10% van de plekken. Die percentages zijn gebaseerd op het totale aantal laadpunten dat de komende jaren naar verwachting nodig is. De betrokken partijen monitoren elk half jaar of de aanleg van de laadpunten op schema ligt. Bij nieuwe garages en grote verbouwingen van bestaande garages zijn er volgens Europese regels al minimumeisen aan het aantal laadpunten.

Als onderdeel van de afspraken gaan experts, garagebeheerders en gemeenten samenwerken om laadpunten zo slim mogelijk te plaatsen in de garages. Het parkeren van elektrische auto’s in garages brengt niet meer, maar wel andere risico’s met zich mee dan het parkeren van brandstofauto’s, zo blijkt uit recent onafhankelijk onderzoek. Het goed inrichten van parkeergarages kan de veiligheid verder vergroten. De betrokken partijen zijn daar actief mee aan de slag. Zo hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Vexpan eerder al een kennisdossier over infrastructuur en brandveiligheid in parkeergarages opgesteld.

Er zijn steeds meer elektrische auto’s op de weg. In 2020 was bijna een kwart van alle personenauto’s die in Nederland zijn verkocht elektrisch. Elektrische auto’s stoten tijdens het rijden geen uitlaatgassen uit, en zijn daarmee goed voor de schone lucht en het klimaat. In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuwe auto’s in 2030 helemaal uitlaatgasvrij zijn, zodat in 2050 al het verkeer schoon is. Overheden werken samen met netbeheerders en bedrijven om ervoor te zorgen dat er voldoende laadpalen en waterstoftankstations zijn, zodat al die schone voertuigen ook kunnen laden en tanken.