In Maastricht zullen met ingang van 9 december, naast lijn 3, de stadsbuslijnen 1, 2, 5, en 6 gaan rijden met elektrische bussen. Dat betekent dat de helft van de tien Maastrichtse stad- en streekbuslijnen niet meer op diesel rijdt.

De verhoogde inzet van elektrische bussen valt samen met de invoering van een nieuwe dienstregeling. Het betreft veranderingen zoals aankomst- en vertrektijden bij haltes, andere routes, maar ook geheel nieuwe haltes.

De elektrische bussen van busvervoerder Arriva zijn milieuvriendelijker en maken minder geluid. ’s Avonds laden de bussen bij de speciale laadlocatie van de busgarage aan de Korvetweg op. Daarnaast worden er bij de bushaltes Langendaal/Varensdaal in De Heeg en de Planetenhof in Daalhof oplaadpalen geplaatst voor het tussendoor bijladen van de bussen.

Het is volgens Arriva de bedoeling dat in 2026 alle buslijnen in Limburg elektrisch zijn.