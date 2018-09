Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

McDonald’s en Nuon hebben een overeenkomst gesloten om eind 2018 te starten met het plaatsen van 168 snellaadpalen met elk twee snellaadpunten op alle locaties van McDonald’s in Nederland met een McDrive.

Met de samenwerking zet McDonald’s een belangrijke stap aanvullend op haar doelstellingen om alle restaurants duurzamer te maken.

McDonald’s en Nuon verenigen hun expertise en schaalgrootte, om in de groeiende behoefte aan elektrische mobiliteit in Nederland te voorzien.

Eind 2018 zal de eerste snellaadpaal worden geplaatst, waarna binnen drie jaar gefaseerd nog eens 167 laadpalen worden geïnstalleerd met elk twee laadpunten. De samenwerking stelt elektrische rijders in staat om in het hele land hun auto binnen een half uur te kunnen opladen met groene stroom volledig afkomstig van Nederlandse windmolens.

Nederland krijgt steeds meer volledig elektrische auto’s. Cijfers van het CBS lieten op 1 januari 2018 een stijging van 60% zien ten opzichte van het jaar daarvoor, met momenteel meer dan 22.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen. Om van A naar B te kunnen komen is de actieradius van elektrische voertuigen niet altijd groot genoeg. De inzet van het netwerk aan snellaadpunten dat McDonald’s en Nuon versneld uitrollen door heel Nederland biedt de uitkomst voor elektrisch vervoer onderweg. Ook nieuwe McDonald’s vestigingen, mits bereikbaar voor auto’s, zullen met laadpalen worden uitgerust.

Nuon heeft ruim 7.000 laadpunten door heel Nederland in beheer en is marktleider op het gebied van publiek laden. Op die publieke laadpunten vinden maandelijks meer dan 90.000 laadsessies plaats, goed voor 10 GWh groene stroom en 50 miljoen emissievrije kilometers. Daarnaast stimuleert het bedrijf ook het gebruik van elektrische voertuigen door de eigen medewerkers. Nuon/Vattenfall wil het totale wagenpark overschakelen op elektrische voertuigen. In Zweden, Nederland en Duitsland worden in een tijdsbestek van vijf jaar meer dan 3.500 personenauto’s en bedrijfsvoertuigen – waarvan 750 in Nederland – vervangen door elektrische alternatieven.

