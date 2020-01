Geschreven op 24-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Maaslijn, de regionale spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo’n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die Arriva Nederland voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert, gedurende de periode 2016-2031.

Het Maaslijnproject wordt uiterlijk eind december 2024 opgeleverd. Arriva wordt, conform afspraken in de huidige concessie, gecompenseerd voor het langer moeten doorrijden met de huidige dieseltreinen op de Maaslijn.

In de concessie is afgesproken dat het project Opwaardering Maaslijn in december 2020 gereed zou zijn. Dit wordt nu december 2024. Vanwege het risico dat de elektrificatie en het deels verdubbelen van de Maaslijn later dan in 2020 gereed zouden zijn, bevat de OV-concessie ook een bepaling over hoe dan te handelen. In dat geval geldt dat Arriva er financieel niet slechter op mag worden, maar ook niet beter (budgetneutraal).

Provincie Limburg en Arriva zijn via een aanpak met gesloten beurzen-benadering tot een oplossing voor de meerkosten voor Arriva gekomen. Door enerzijds het verlengen van de afschrijvingstermijnen op het treinmaterieel van 25 naar 30 jaar (met een waarde van 15,2 miljoen euro) en anderzijds in te zetten op een verlenging van de concessie (met een lengte die overeenkomt met een waarde van 33,8 miljoen euro) worden de meerkosten van € 49 miljoen euro gecompenseerd. Uitgangspunt is dat Arriva haar meerkosten vergoed krijgt en dat dit geen extra inzet van publieke middelen vergt.

Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren stevig ingezet op het uiterlijk eind 2024 opleveren van een geëlektrificeerde Maaslijn. De 85 kilometer lange Maaslijn doorkruist drie provincies (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg) en tien gemeenten en is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Het aantal reizigers is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en neemt naar verwachting de komende jaren verder toe.

Omdat de spoorlijn tussen Roermond en Nijmegen overwegend enkelsporig is, kunnen de treinen elkaar uitsluitend ter hoogte van de stations passeren. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor krijgt de Maaslijn een flinke kwaliteitsimpuls. Ook de verbouwing van station Heyendaal speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsverbetering. De meeste reizigers die daar instappen zijn medewerkers van de Radboud Universiteit, het ziekenhuis, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en Technovium in Nijmegen.

Om de treinen elektrisch te kunnen laten rijden worden bovenleiding en onderstations aangelegd om de treinen van elektrische energie te voorzien. Om de 60 tot 70 meter worden palen of portalen voor deze bovenleiding geplaatst. Als de lijn eenmaal is geëlektrificeerd, ruilt Arriva de huidige dieseltreinen in voor nieuwe elektrische treinen van het type Flirt.