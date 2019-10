Geschreven op 3-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tussen 2010 en 2017 zijn Nederlanders 4,1% meer gaan lopen. Dit blijkt uit de brochure Loopfeiten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Nederlanders zijn met name vaker en verder lopend onderweg voor vrijetijdsdoeleinden. De groei voor vrijetijdsdoeleinden is veel sterker voor vrouwen dan voor mannen (1,75 keer).

De groei in lopen wordt voornamelijk veroorzaakt door mensen boven de 50 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar en volwassenen tussen de 30 en 50 jaar is juist sprake van een kleine afname in loopafstand.

In Zuid-Limburg en de Randstad ligt het aandeel lopen voor binnenstedelijke verplaatsingen beduidend hoger dan in het oosten van Nederland. Hoewel er relatief veel wordt gelopen in de Randstad, ligt de gemiddelde loopafstand hier lager dan in de rest van Nederland. Dit hangt onder andere samen met de reden waarvoor gelopen wordt. Naarmate gebieden minder stedelijk zijn wordt er namelijk relatief gezien meer gelopen voor vrije tijd en minder voor winkelen, waarbij vrijetijdverplaatsingen gemiddeld ruim twee keer zo ver zijn als winkelverplaatsingen.

De brochure Loopfeiten (PDF) presenteert een overzicht van huidige kennis en trends rondom lopen. Zo gaan bijna 18% van alle verplaatsingen te voet en zijn kinderen en jongvolwassenen verantwoordelijk voor een groot deel van de loopverplaatsingen. De trend laat echter zien dat kinderen in de afgelopen jaren iets minder zijn gaan lopen. Lopen is goed voor de gezondheid en het milieu. Wel blijken voetgangers een kwetsbare groep te zijn in het verkeer.

