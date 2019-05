Geschreven op 24-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Londen gaan vanaf 2020 dubbeldekkers rijden met een waterstof brandstofcell. Transportautoriteit Transport for London (TfL) heeft twintig exemplaren besteld bij bussenbouwer Wrightbus uit Noord-Ierland.

De nieuwe dubbeldekkers zijn van het type Streetdeck FCEV, zijn 10.9 meter lang en kunnen 64 passagiers herbergen.

Met een batterijpakket van 48 kWh is het bereik van de bussen 322 kilometer. Volgens de fabrikant kan het bereik worden uitgebreid naar 426 kilometer. Ook de verwarming en koeling werken volledig elektrisch.

De zero emissievoertuigen worden ingezet op route 245 Golders Green Station–Glacier Way (met het Wembley stadion op de route) en de westelijke routes 7 Brunnel Road–Oxford Circus en N7 Northolt Station–Oxford Circus.

TfL investeert 12 miljoen pond in de nieuwe bussen en benodigde tankinstallaties. Meer dan 5 miljoen pond is afkomstig vanuit het EU-project JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe). Door waterstofbussen en tankinfra te subsidiëren wil de EU de kosten op hetzelfde niveau te brengen als voor andere schone brandstoffen.

TfL is één van de belangrijkste partners in het JIVE-project met de aankoop van twintig dubbeldekkers. De Londense ov-autoriteit investeert al langer in een zero emissie busvloot. In mei 2018 reden 2600 hybride bussen door de Engelse hoofdstad: 30 procent van de hele vloot. Vanaf komende zomer rijden 165 zero emissiebussen op de Londense wegen, waarvan 68 elektrische dubbeldekkers.

Zie ook: Londen schakelt over naar hybride dubbeldekkers – Londen kiest Zero-Emission Double Decker Bus by Foster + Partners