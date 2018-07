Geschreven op 25-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Delft is de eerste gemeente ter wereld waar een laadpaal voor elektrisch rijden is uitgerust met een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Deze Nederlandse uitvinding wordt gezien als dé oplossing voor het schrijnende tekort aan goede AED-locaties.

De AED laadpaal is vanochtend onder toeziend oog van buurtbewoners, door PvdA-wethouder Karin Schrederhof (portefeuille Wonen, WMO en Sport) onthuld.

AED’s zijn apparaten waarmee hulpverleners een elektrische schok toe kunnen dienen aan een persoon met een hartstilstand zodat diens hart weer het juiste ritme krijgt. Elk jaar kunnen er in Nederland 2500 mensen gered worden van de dodelijke gevolgen van een hartstilstand, als er binnen 6 minuten gereanimeerd wordt met een AED.

Er is in Nederland een groot gebrek aan openbare locaties voor de plaatsing van AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn. De Delftse organisatie City AED pakt dit probleem aan door openbare laadpalen voor elektrisch rijden uit te rusten met AED’s. Deze laadpunten zijn goed zichtbaar en worden op centrale punten in de woonwijk geplaatst, waardoor ze makkelijk bereikbaar zijn. De laadpaal in de woonwijk krijgt zo opeens een levensreddende functie.

City AED werkt samen met laadpalenleverancier EVBox om de AED-laadpaal mogelijk te maken. EVBox levert de laadpaal die met een AED wordt uitgerust. City AED beheert de AED en zorgt ervoor dat deze ten allen tijden goed functioneert. De AED functioneert door de ingebouwde accu altijd zelfstandig, dus bijvoorbeeld een stroomuitval heeft geen effect op de AED zelf. De eerste oplaadpaal met AED is geplaatst aan de Willem van Aelststraat in de wijk Vrijenban in Delft.

Marcel Mattijssen van City AED: “Door zoveel mogelijk AED’s te plaatsen bij openbare laadpalen voor elektrische auto’s, bouwen wij aan een landelijk dekkend AED-netwerk. EVBox heeft nu samen met de gemeente Delft de primeur. Daar zijn wij ze erg dankbaar voor. Wij nodigen ook andere gemeenten uit dit initiatief te volgen.”

?

Zie ook: rEVolution 2018 in Amsterdam: Developments in the Industry of Electric Mobility by EV-Box – EV-Box Has Now Installed More Then 50,000 Electric Vehicle Charging Points Around The World – EVBox Level 2 Charging Station Coming Soon to The U.S.