Geschreven op 16-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Op de slotdag van de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen zijn verregaande afspraken gemaakt over het fors terugdringen van de CO2-uitstoot door de zeevaart.

De 173 bij de IMO aangesloten landen zijn het eens geworden dat de totale CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart in 2050 moet zijn gehalveerd in vergelijking met 2008, en dat de sector daarna zo snel mogelijk volledig energieneutraal gaat werken.

Om deze doelen te bereiken is een tussenstap afgesproken: in 2030 moeten schepen gemiddeld al 40 procent minder uitstoten. De afspraken zijn een belangrijke stap voor het verder uitwerken van maatregelen om de internationale scheepvaartsector versneld te vergroenen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Ik ben blij met dit wereldwijde akkoord. Het is goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat dat er nu internationale afspraken zijn voor schonere zeeschepen. Nederland heeft zich binnen de IMO voortdurend ingezet voor concrete en haalbare doelen, want het kabinet wil naast de binnenvaart en onze havens ook de zeevaart verduurzamen. We testen in Nederland al met schonere brandstoffen voor schepen en later dit jaar starten proeven met elektrisch varen. Deze nieuwe internationale afspraken zijn een steun in de rug voor scheepvaartsector die al investeert in een duurzame vloot en dienen als inspiratie voor andere landen om ook deze omslag te maken.’

De zeevaart stoot wereldwijd 2,5 procent van alle broeikasgassen uit. Het klimaatakkoord van Parijs bevatte geen specifieke afspraken voor terugdringing van uitstoot van de internationale scheepvaart. Sindsdien is binnen de VN-organisatie IMO gewerkt aan afspraken om ook de CO2 van de scheepvaart de komende decennia terug te dringen. De afspraken voor reductie worden komende tijd uitgewerkt in een strategie en in concrete maatregelen om de schepen te verduurzamen, bijvoorbeeld door de inzet van schonere brandstoffen en het ontwerpen van energiezuiniger schepen.

Eerder dit jaar werd het Werkprogramma Maritieme Strategie ondertekend, waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

De Nederlandse binnenvaartsector heeft ook afspraken gemaakt om de binnenvaartschepen te verduurzamen via het ondertekenen van de Declaration of Nijmegen. Daarmee onderschrijft de binnenvaartsector onder meer dat zij in 2050 energieneutraal moet zijn.

