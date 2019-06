Geschreven op 13-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Amsterdamse bedrijf SkyNRG gaat de productie van duurzame kerosine flink opschalen.

Een fabriek in het Groningse Delfzijl moet vanaf 2022 100.000 ton duurzame kerosine gaan produceren.

Het merendeel van die productie zal geleverd worden aan KLM.

Het is de bedoeling om in de fabriek in Delfzijl vanaf 2022 met groene waterstof duurzame kerosine en biopropaan te gaan produceren. SkyNRG gaat rest- en afvalstromen zoals frituurvet gebruiken als grondstof voor de duurzame kerosine. Na de productie moet de duurzame kerosine per schip vanuit Groningen naar Schiphol vervoerd worden.

De markt voor duurzame kerosine krijgt met de nieuwe fabriek een flinke impuls. Op dit moment is er slechts één fabriek in Los Angeles die jaarlijks 5.000 ton duurzame kerosine levert. De brandstof zorgt volgens SkyNRG voor 85 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van fossiele kerosine, waar aardolie voor gebruikt wordt.

De voornaamste afnemer van de duurzame kerosine wordt KLM. De luchtvaartmaatschappij neemt nu ook al duurzame kerosine af op vluchten vanuit Los Angeles naar Amsterdam. Vanuit de fabriek in Delfzijl neemt KLM vanaf 2022 75.000 ton duurzame kerosine per jaar af. Daarmee bespaart de airline jaarlijks ruim 200.000 ton CO2, stelt president-directeur Pieter Elbers van KLM. Die CO2-reductie staat volgens Elbers gelijk aan het kerosineverbruik van 1.000 KLM-vluchten van Amsterdam naar Rio de Janeiro.

Chemieconcern Nouryon en gastransporteur Gasunie hebben Delfzijl op het oog als locatie voor een grote waterstoffabriek. In de fabriek wordt met een elektrolyser groene waterstof geproduceerd. De geplande elektrolyser krijgt een capaciteit van 20 megawatt. Na de aankondiging van SkyNRG en KLM maken Gasunie en Nouryon echter plannen om de elektrolyser uit te breiden naar een capaciteit van 60 megawatt. Een investeringsbeslissing over de fabriek wordt volgens beide partijen aan het begin van 2020 verwacht; duidelijkheid over de uitbreiding naar 60 megawatt volgt later dat jaar.

?

Ook op de Rotterdamse luchthaven bestaan plannen om duurzame kerosine te gaan produceren. Daar wil men duurzame kerosine gaan maken met CO2 dat uit de lucht wordt gefilterd. Dat is althans het doel van een studie. Een fabriek op de luchthaven moet per dag 1.000 liter hernieuwbare kerosine gaan maken.

Naast de luchthaven werken onder andere bedrijven uit Duitsland en Zwitserland mee aan het project. De CO2 waarmee de duurzame kerosine gemaakt moet worden, wordt door het Zwitserse bedrijf Climeworks uit de lucht gehaald. Het bedrijf past deze techniek op dit moment al toe bij een fabriek van Coca-Cola in Zwitserland. Daar wordt normale buitenlucht door een vezelig sponsachtig filtermateriaal geduwd, dat is geïmpregneerd met chemicaliën uit ammonia, die zich aan CO2 binden. Hierdoor kan de CO2 gescheiden worden van de buitenlucht.

Door elektrolyse wordt de CO2 in Rotterdam omgezet tot een synthesegas. Het gas wordt vervolgens door Fischer-Tropsch synthese opgewekt tot synthetische olie. Het Duitse bedrijf EDL zet de olie ten slotte om in duurzame kerosine. De fabriek wordt volgens de luchthaven ‘relatief compact’, omdat er innovatieve technieken worden toegepast. Het productieproces kan uitgevoerd worden met duurzame energie. Als het aan de luchthaven zelf ligt, wordt die energie opgewekt door zonnepanelen op het vliegveld.

Zie ook: Zonnepark Met 40.000 Zonnepanelen Op Rotterdam The Hague Airport by Unisun Energy – De Solar Bench Op Rotterdam The Hague Airport: Chill & Charge by Ecotap – Eerste Elektrische Bus Voor Rotterdam The Hague Airport