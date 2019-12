Geschreven op 6-12-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Keolis Nederland, voorheen bekend als Syntus, heeft bij het Chinese BYD een order voor 259 elektrische bussen geplaatst.

Het is daarmee de grootste Europese bestelling voor emissievrije bussen tot nu toe.

Keolis Nederland, onderdeel van de internationale vervoersmaatschappij Keolis, bestelt grote en middelgrote bussen. Het merendeel van de exemplaren, 206 stuks, betreft de elektrische BYD-bus van 12 meter lang. Daarnaast koopt Keolis 13 meter lange exemplaren en de de 8,7 meter metende BYD midibus.

De eerste elektrische bussen van BYD worden in de zomer van 2020 uitgeleverd, waarna ze inzet zullen worden in onder meer Apeldoorn, Lelystad en Zwolle. In Europa rijden inmiddels ruim twaalfhonderd elektrische bussen van het Chinese BYD.

Keolis Nederland, de nieuwe naam voor Syntus, is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis. Syntus Gelderland, Syntus Overijssel, Syntus Utrecht, Syntus Twente, allGo en KeolisBlauwnet zijn een service van Keolis Nederland.

