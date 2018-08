Geschreven op 19-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Juiced Electric Scrambler is in vele opzichten uniek. De bijna moordende concurrentie in de markt voor dit type elektrische fietsen dwingt fabrikanten om hun producten een groot onderscheidend vermogen te geven. De Juiced Electric Scrambler voldoet daar zeker aan.

De Juiced Electric Scrambler is een e-bike waarmee je gemakkelijk dagelijks in je stad kunt rijden, maar waarmee je net zo goed je kunt overgeven aan de off-the-road tracks.

Het apparaat beschikt over een aantal mooie technische specificaties: Maximaal bereik van ruim 55 kilometer. Topsnelheid van 45 km/u. Schijfremmen voor- en achter. Dikke banden voor comfort en off-road capaciteit. Twee e-motoropties (52 Volt met 750 of 1.100 Watt). LED-lichten. Shimano snelheidscassette met 9 versnellingen.

Het ontwerp van Juiced Bikes is voorzien van een duidelijke vintage look.