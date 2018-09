Geschreven op 15-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Jaguar I-PACE eTrophy zal in december 2018 aan zijn eerste seizoen gaan beginnen. Dat de supportklasse voor de Formula E er zou komen was al langer bekend.

De primeur voor de eerste race met de Jaguar I-PACE zal in Saudi Arabië plaatsvinden op 15 december.

Aan het kampioenschap zullen twintig auto’s, met coureurs, gaan meedoen. Alle auto’s worden geleverd door Jaguar zelf. Daarvoor heeft de fabrikant al enige tijd een aparte afdeling. De bolides zijn voorzien van speciale racespecificaties en wijken daardoor wel enigszins af van de auto zoals deze op de weg zal gaan rijden in de komende jaren.

Na de race in Saudi Arabië zullen nog negen kampioenschapsronden volgen. In het totaal omvat het eerste seizoen dus tien races. De laatste twee races zijn beide in New York, de andere races zijn elk in een andere stad. De races zullen allemaal onderdeel van een Formula E weekend zijn. Naast de hoofdrace en de race met de Jaguar I-PACE is het de bedoeling dat er nog meer kampioenschappen in een raceweekend worden uitgevochten, waaronder een klasse met autonoom rijdende elektrische racewagens. Dit zal echter pas na de introductie van de I-PACE eTrophy gaan plaatsvinden.

Hoewel de Jaguar I-PACE voor de races wel flink anders zal zijn dan die op de weg gaat verschijnen, kan niet van de auto worden gezegd dat deze niet snel is. Zo moet hij van 0-100km/u kunnen in ongeveer 4,5 seconden. De auto krijgt dan ook twee elektrische motoren die voor de kracht moeten gaan zorgen. Het verschil met het racemodel wordt vooral gemaakt doordat het racemodel van veel ballast wordt ontdaan en daardoor dus zeer veel lichter zal zijn dan het straatmodel.

Jaguar Racing announces the I-PACE eTROPHY – the world’s first all-electric international race series for production-based cars.

Accelerating the rise of zero-emissions motorsport, eTROPHY will be supporting Formula E from season five in late 2018, with up to 20 electric I-PACE race cars electrifying major cities such as Hong Kong, Paris, Sao Paolo and New York.

