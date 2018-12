Geschreven op 18-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Europese Interreg project electric Green Last Mile (eGLM) begint een pilot met zeven volledig elektrische 44 ton zero-emissietrucks.

Het is de eerste test in Europa van deze omvang met zware elektrische , inclusief de nieuwe standaard voor ultrasnel laden bij zwaar transport.

Samen met de provincie Limburg en de deelstaat Nordrhein Westfalen presenteerde het projectteam afgelopen donderdag het programma, de truck en de laadinfrastructuur op het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Düsseldorf. Fabrikant Framo onthulde een het pre-model van de e-truck met Interreg voorzitter Michiel Scheffer en minister Pinkwart van Noordrijn-Westfalen.

Het Europese project electric Green Last Mile (eGLM), waarvoor de eerste plannen vorig jaar februari werden onthuld, richt zich op zware distributie, in korte rondes van maximaal 150 kilometer in de regio van de Europese logistieke hotspots Venlo en Duisburg.

Tijdens het project zullen de elektrische trucks en laadinfrastructuur worden getest en gemonitord. Op gebied van techniek maar ook op inzet. Dit wordt in samenwerking gedaan met de Hogeschool Fontys en de FH Aachen. De resultaten zullen worden gedeeld om zo bij te dragen aan de versnelling van het verduurzamen van de transportsector.

Volgens Michiel Scheffer, voorzitter van het Comité van Toezicht Interreg Deutschland-Nederland en gedeputeerde Economie, Innovatie en Europa van de provincie Gelderland is dit project het schoolvoorbeeld van hoe open grenzen Nederlands-Duitse innovaties kunnen stimuleren. “Met het eGLM project bieden we een slimme en schone oplossing voor het vrachtvervoer van de toekomst. Goed voor de economie, goed voor het milieu.”

De projectpartners zijn actief in de regio Venlo-Duisburg: Samskip, Meulenberg, CTV, Köppen, Große Vehne, Smurfit Kappa, BCTN, Liof, Fier Automotive & Mobility. Ze krijgen door deelname in het project een voorsprong bij het testen en toepassen van elektrische vrachtwagens en nieuwe logistieke modellen voor een betere bezettingsgraad.

De e-trucks worden in de loop van 2019 geleverd en in gebruik genomen, voornamelijk voor regionaal transport. Ze gaan rijden in de regio Venlo-Duisburg. De ultrasnelle laadstations komen op strategische locaties te liggen.