Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De nieuwe internationale Mobility City Campus vestigt zich in Rotterdam. Dit moet dé plek worden waar internationale bedrijven en andere belangrijke spelers samenwerken aan mobiliteitsconcepten van de toekomst.

Oprichters Kayvan Nikjou en het Finse Avanto Ventures kondigden samen met de gemeente Rotterdam officieel hun samenwerking aan tijdens het innovatiecongres The Next Web in Amsterdam.

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) overhandigde namens de gemeente Rotterdam een letter of support aan de directeur van Avanto Ventures. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners begeleiden Avanto Ventures bij de ontwikkeling van de campus.

Wethouder Kathmann juicht de komst van de Campus naar Rotterdam toe. ‘De Mobility City Campus is een totaalconcept dat alle grote partijen op het gebied van mobiliteit bij elkaar brengt. De opzet is gericht op experimenteren, inspireren, creëren en vermarkten van nieuwe mobiliteitsconcepten. Door alle relevante (Europese) spelers bij elkaar te brengen op één fysieke plek en te laten samenwerken met het lokale (innovatieve) ecosysteem, ontstaat een mobiliteitsecosysteem van wereldformaat. Het concept zet bovendien in op testen, ervaren en delen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de Rotterdammer (of veranderen in iedereen) kennis te laten maken met innovaties, wat de adaptie bij het in gebruik nemen moet versnellen.’

Het Finse Avanto Ventures sprak al eerder uit de campus in Rotterdam te willen vestigen. Na positieve resultaten uit een haalbaarheidsonderzoek dat het bedrijf onlangs heeft uitgevoerd, heeft het bedrijf de komst definitief bevestigd. Antti Rantanen, oprichter van Avanto Ventures: ‘Rotterdam is een van de grootste logistieke knooppunten ter wereld en heeft een neutrale positie in de mobiliteitsindustrie. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de slogan ‘Make it Happen niet alleen een marketingslogan voor de stad is, maar écht iets betekent voor de stad.’

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek maakte Avanto Ventures kennis met meer dan 50 pilots op het gebied van mobiliteit die al in Rotterdam plaatsvinden, van autonome pilots op de luchthaven van Rotterdam tot een Hydrogen Production facility in de haven van Rotterdam. Rantanen: ‘In onze optiek is Rotterdam al een mobiliteitsstad, omdat dit volume aan mobiliteitspilots binnen één regio Rotterdam tot een van de leiders in mobiliteitsinnovatie in Europa maakt. Uit gesprekken met meer dan 100 internationale en lokale bedrijven is ook gebleken dat er behoefte is aan de komst van een fysieke plek in Europa.’

Volgens Kathmann heeft de Mobility City Campus ook de potentie een vliegwiel te zijn om de Rotterdamse economie verder te versterken. ‘Om klaar te staan voor de toekomst moeten we van oude naar nieuwe tijden. Daar hoort een nieuwe economie bij die digitaal, duurzaam en circulair is. Mobiliteit is een van de eerste thema’s waar deze nieuwe economie zichtbaar wordt. De wereld van mobiliteit verandert in een hoog tempo. De gemeente steunt initiatieven zoals de Mobility City Campus omdat die helpen om innovaties te realiseren op het gebied van mobiliteit.’

Volgens Kathmann wordt de campus niet alleen een belangrijke plek voor iedereen die zich bezighoudt met het vervoer van de toekomst, maar is het ook de bedoeling dat de campus het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven gaat versterken, talenten zal aantrekken en de werkgelegenheid in Rotterdam een impuls geeft. ‘Bovendien is het een schoolvoorbeeld van hoe bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid nauw gaan samenwerken om de economie van onze stad te innoveren en verder te brengen.’

Tijdens het congres en duurzaamheidsfestival Greentech Festival, van 23 tot en met 25 mei in Berlijn, worden de eerste twee challenges gepresenteerd waarmee de Mobility City Campus samen met een aantal grote internationale bedrijven aan de slag gaat. Avanto Ventures gaat hard aan de slag om half 2021 de opening te realiseren van de Mobility City Campus. Waar in Rotterdam de Campus precies gevestigd zal worden is nog niet bekend.

