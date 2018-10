Geschreven op 12-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nissan Intelligent Mobility is not about removing humans from the driving experience.

Instead, it’s about building a better future for Nissan customers where cars are their partners, and where drivers are more confident and more connected.

These technologies will advance mobility toward a zero-emission, zero-fatality future on the roads.

