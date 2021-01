Geschreven op 3-1-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De haven van Rotterdam wordt stapsgewijs CO2-neutraal.

Stap 1: De industrie neemt efficiency-maatregelen.

Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen.

CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee (CCS).

Stap 2: een nieuw energiesysteem. Op termijn gaan elektriciteit en waterstof een grote rol spelen in het verduurzamen van de haven. Daarvoor is betaalbare elektriciteit nodig uit duurzame bronnen als zon en wind.

Stap 3: een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem. Fossiele grondstoffen worden vervangen door biomassa, gerecyclede materialen en groene waterstof.

Nou, klinkt dat allemaal mooi of niet? Ik moet het eerst nog allemaal zien gebeuren. Als iedereen meewerkt en zijn steentje bijdraagt is er altijd een kans dat het gaat lukken. De vraag is en blijft altijd bij dit soort ambities; wie gaat dat allemaal betalen? De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland of het Rijk. Of gaan die alle drie meebetalen. Ben benieuwd en zal de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen.

Opvallend is het ontbreken van een tijdlijn. Klinkt allemaal mooi maar er wordt niet aangegeven wanneer al die mooi plannen gerealiseerd men zijn. Een doelstelling met een pen eind. Daar kun je natuurlijk altijd nog alle kanten mee uit.

