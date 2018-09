Geschreven op 14-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

IKEA gaat in Amsterdam alle dieselvrachtwagens vervangen door elektrische vrachtwagens. In 2020 moet een en ander zijn afgerond.

Alle bezorgingen in de stad zullen vanaf 2020 met elektrische vrachtwagens of op andere emissie-vrije manieren worden gedaan. Naast 25 elektrische vrachtwagens komen er ook 5 elektrische bakfietsen.

Dat heeft ceo Jesper Brodin aangekondigd. Naast Amsterdam krijgen ook de filialen in New York, Sjanghai, Parijs en Los Angeles de beschikking over elektrisch transport.

In 2025 wil IKEA wereldwijd zijn overgestapt op elektrisch thuistransport. Om dit te bereiken, zal er een soort hub worden gebouwd waar de voertuigen tijdens het inladen van de goederen worden opgeladen. Het initiatief is onderdeel van de doelstelling van IKEA om de huidige CO2-uitstoot met 80% omlaag te brengen.

Al eerder kondigde IKEA aan dat het vanaf 2020 stopt met plastic wegwerpproducten zoals rietjes, bordjes, bekertjes en tasjes. Het wil alleen nog maar herbruikbare en gerecyclede producten te gebruiken. Ook stopt IKEA met het gebruik van plastic draagtasjes.

Daarnaast is IKEA is al geruime tijd bezig om volledig om te schakelen naar het gebruik van duurzame energie.

