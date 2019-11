Geschreven op 26-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Repower, een Zwitserse fabrikant en distributeur van groene stroom heeft op de Eicma twee nieuwe producten toegevoegd aan het ruime assortiment.

Het zijn de LAMBROgio en LAMBROgino E-cargo designfietsen voor last-mile leveringen of klein passagiersvervoer in toeristische resorts.

Repower voegt hiermee een nieuw hoofdstuk toe aan zijn ecosysteem voor elektrische mobiliteit: Homo Mobilis van Repower.

Het Zwitserse bedrijf produceert en levert al de Palina- ontwerpkolommen, Bitta-wanddozen, E-Lounge e-bike laadstations, een voorraad geleasde elektrische auto’s, SONDA , een laadcircuit voor hotels en bezienswaardigheden, Reload 101 , een interoperabele app, Recharge Around. Repower heeft zelfs een boot gebouwd, de Taxi Boat Reboat , in dienst in Sirmione, aan het Gardameer. De boot is omgebouwd tot een hut, de RepowerE, en werd gepresenteerd op de Genoa Boat Show.

De twee e.cargobikes werden onlangs gepresenteerd op Eicma. Ze werden ontworpen door de studio van ontwerper Makio Hasuike , die al de Compasso d’Oro-prijs won. Voor de twee nieuwe creaties heeft Repower namen gekozen die naar Milaan verwijzen: de LAMBROgio en de LAMBROgino.

Beide modellen hebben een driewielige structuur en worden aangedreven door een 250 W centrale motor met 36 V lithium-ionbatterijen die met trapondersteuning een maximaal bereik bieden van 60 km . Om het gebruik op oneffen grond en in continu stoppen en rijden te optimaliseren, zijn ze uitgerust met een versnellingsbak met 14 versnellingen. Hulp stopt bij een snelheid van 25 km/u, opladen via een normale stekker duurt 4 tot 6 uur. De remmen zijn hydraulische schijven, de maximale laadcapaciteit bedraagt 250 kg.

LAMBROgio heeft een gesloten en ruime bagageruimte. Het heeft een voordeur met mogelijkheden voor dekking door de bestuurder. Achterklep met inbraakwerende blokkeeras. Mogelijkheid voor één passagier om naast de bestuurder te zitten. Zitplaatsen in waterafstotend en antislipmateriaal. Houder voor mobiele telefoon/tablet op het stuur en voorste documenthouder. Zeven meter kabel om op te laden. Geïntegreerd geolocatiesysteem. Behuizing in recyclebaar polyethyleen , gemaakt door rotatiegieten.

LAMBROgino heeft een open achtercompartiment en kan worden uitgerust met een passagiersbank. Nadat de bank is verwijderd, maakt het open laadcompartiment het transport van gereedschap en omvangrijke objecten mogelijk. Deze cargobike is uitgerust met leuningen om passagiers onderweg steun te bieden. Verwijderbare achterbank, met twee zitconfiguraties. Schuifbaar toegangsplatform naar het achtercompartiment.