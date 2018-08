Geschreven op 26-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Holthausen uit Hoogezand gaat twee nieuwe waterstoftankstations in Nederland bouwen.

Voor de realisatie van deze Holthausen Energy Points in Groningen en Amsterdam en de ontwikkeling van een aantal waterstofvoertuigen ontvangt Holthausen een bijdrage van zo’n vier miljoen euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport.

De waterstof die bij de Holthausen Energy Points getankt kan worden, zal volledig duurzaam worden geproduceerd uit zon- en windenergie. De Amsterdamse faciliteit zal zelfs nog een stapje verder gaan door off-grid haar eigen waterstofproductie voor de bevoorrading te creëren.

Voor de uitvoering van het ambitieuze project werkt Holthausen samen met diverse kennisinstellingen, waaronder de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam.

Tegelijk met dit project gaat Holthausen Clean Technology aan de slag met de ombouw van acht vuilniswagen zodat die op waterstof kunnen rijden: vier voor Groningen en vier voor Amsterdam. Daarnaast zal de ombouwafdeling van Holthausen voor beide gemeenten vier VW Transporter-busjes op waterstof laten rijden. Zie ook: Gemeente Groningen Kiest voor Waterstof Voertuigen: Afvalwagen, Veegwagen en Personenauto’s

Om deze opdracht en verwachte toekomstige klussen aan te kunnen pakken, heeft Holthausen onlangs zijn (om)bouwcapaciteit vertienvoudigd. Zo groeit het aantal waterstofvoertuigen dat het bedrijf jaarlijks kan ontwikkelen van 50 naar 500.

Energy Points zijn moderne tankstations in een baanbrekenddesign. Met een vernieuwend aanbod aan duurzame brandstoffen. Bij het ontwerp van Energy Points wordt, net als bij het aangeboden duurzame assortiment, rekening gehouden met de directe omgeving. De nadruk ligt bij de ontwikkeling op een symbiose met de ruimtelijk omgeving, waarin de tankfaciliteit ontwikkeld gaat worden.

Momenteel werkt Holthausen Clean Energy Solutions aan de realisatie van tankstations in Winsum, Veendam, Stadskanaal, Groningen en Delfzijl. De projecten worden uitgewerkt en in nauwe samenwerking met de diverse gemeenten gerealiseerd.

